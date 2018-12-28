МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

На DZIDZIO напали в Киеве: появилась первая информация

18.9тЧитать материал на украинском

Утром в пятницу, 28 декабря, в центре Киева неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). Артисту были нанесены телесные повреждения, сейчас его осматривают медики.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила представитель певца Лилия Слюсар. Как отметила менеджер, нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций.

На DZIDZIO напали в Киеве: что известно

Фото: dzidzio.com

"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - указала Слюсар.

Как выяснил OBOZREVATEL, вероятным инициатором нападения является некий рейдер Михаил Мешков. Представитель артиста подтвердила, что он лично присутствовал при нападении.

"Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов DZIDZIO, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - добавила Слюсар.

Также мы выяснили, что связывает певца и рейдера. Подробности ждите скоро у нас на сайте.

Как стало известно из сообщения полиции, Хома получил незначительные телесные повреждения. "Проводится первоначальная проверка, по результатом которой будет определена правовая квалификация события. Полицейские разыскивают других участников происшествия", – говорится в сообщении.

Новости
Dzidzio - 35: как до славы и фирменной бороды выглядел ресторанный певец Михаил Хома

DZIDZIO - украинский певец, шоумен, актер. Одноименная группа артиста была основана в 2009 году, выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Использует в своем творчестве посанские говоры украинского языка, суржик, яркие костюмы и образы.

Читайте также на OBOZREVATEL, как DZIDZIO привел фанов в восторг новым фото. Артист поделился снимком без фирменного атрибута.

Персона
группа DZIDZIO
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
62
14
Смешно
7
Интересно
48
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
не удивлен! грабежи разбои убийства избиение людей это норма для опг порошенко и ничего после уходя Януковича не изменилось
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги