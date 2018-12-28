На DZIDZIO напали в Киеве: появилась первая информация

Утром в пятницу, 28 декабря, в центре Киева неизвестные напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому). Артисту были нанесены телесные повреждения, сейчас его осматривают медики.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила представитель певца Лилия Слюсар. Как отметила менеджер, нападение произошло перед эфиром, который был запланирован у DZIDZIO в офисе одной из радиостанций.

Фото: dzidzio.com

"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - указала Слюсар.

Как выяснил OBOZREVATEL, вероятным инициатором нападения является некий рейдер Михаил Мешков. Представитель артиста подтвердила, что он лично присутствовал при нападении.

"Этого рейдера, который вместе с какими-то двумя неизвестными напал на Мишу, зовут Михаил Мешков. Со слов DZIDZIO, они начали претензии ему предъявлять и после этого нанесли телесные повреждения", - добавила Слюсар.

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Как стало известно из сообщения полиции, Хома получил незначительные телесные повреждения. "Проводится первоначальная проверка, по результатом которой будет определена правовая квалификация события. Полицейские разыскивают других участников происшествия", – говорится в сообщении.

DZIDZIO - украинский певец, шоумен, актер. Одноименная группа артиста была основана в 2009 году, выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Использует в своем творчестве посанские говоры украинского языка, суржик, яркие костюмы и образы.

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