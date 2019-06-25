"На двоих одно счастье": влюбленная Лорак раскрыла интимную правду о своем романе

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила роман с 25-летним музыкантом Егором Глебом, презентовала новую лирическую песню "Я в любви".
Артистка ранее неоднократно называла ее биографической. Премьера композиции состоялась 25 июня на YouTube-канале исполнительницы (чтобы послушать песню онлайн, проскролльте новость до конца).
"Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню "Я в любви". Любовь – это моя религия. Любовь – это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь – это то, ради чего стоит жить, а не существовать", – написала Ани Лорак в сети по случаю премьеры песни.
Ани Лорак
Instagram @anilorak
Текст песни Ани Лорак "Я в любви"
Такие тихие дни, тихие ночи
Оставят нас с тобой где-то там
Снова одни, если захочешь
Останови минуты навсегда
Стаканы с прохладой
Спасали недолго
На двоих одно счастье
Не кажется много
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты?
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
В глазах не скроешь огонь
Что между нами
Он разгорается от наших слов
Одни над землей
Мы словно летаем
Так тесно связаны одной судьбой
Стаканы с прохладой
Спасали недолго
На двоих одно счастье
Не кажется много
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты?
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви
Ты заставил сердце забиться быстрее
Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)
Каждое дыхание все чаще, чаще
Я в любви (Я в любви).
Поклонники певицы бурно отреагировали на новую композицию Лорак. Многие порадовались за артистку, так как она в последнее время, по мнению фанов, часто грустила из-за неудач в личной жизни.
Напомним, что ранее Ани Лорак презентовала композицию "Сон", которую многие фаны также посчитали биографической. Трек вышел после семейной драмы с супругом Лорак Муратом, который до этого публично изменил ей. В настоящее время артистка разведена и самостоятельно воспитывает дочь.
После официального развода, Лорак сделала душещипательное признание о "новой жизни", к которому готовила своих поклонников почти две недели. Артистка презентовала клип на трогательную песню "Я тебя ждала", в которой рассказала о том, что "не попрощалась с любовью, и больше не может засыпать в одиночестве".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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