"На двоих одно счастье": влюбленная Лорак раскрыла интимную правду о своем романе

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая после развода закрутила роман с 25-летним музыкантом Егором Глебом, презентовала новую лирическую песню "Я в любви".

Артистка ранее неоднократно называла ее биографической. Премьера композиции состоялась 25 июня на YouTube-канале исполнительницы (чтобы послушать песню онлайн, проскролльте новость до конца).

"Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню "Я в любви". Любовь – это моя религия. Любовь – это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь – это то, ради чего стоит жить, а не существовать", – написала Ани Лорак в сети по случаю премьеры песни.

Ани Лорак Instagram @anilorak

Текст песни Ани Лорак "Я в любви"

Такие тихие дни, тихие ночи

Оставят нас с тобой где-то там

Снова одни, если захочешь

Останови минуты навсегда

Стаканы с прохладой

Спасали недолго

На двоих одно счастье

Не кажется много

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты?

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

В глазах не скроешь огонь

Что между нами

Он разгорается от наших слов

Одни над землей

Мы словно летаем

Так тесно связаны одной судьбой

Стаканы с прохладой

Спасали недолго

На двоих одно счастье

Не кажется много

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты?

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви

Ты заставил сердце забиться быстрее

Я так люблю, а ты? (Я так люблю, а ты?)

Каждое дыхание все чаще, чаще

Я в любви (Я в любви).

Поклонники певицы бурно отреагировали на новую композицию Лорак. Многие порадовались за артистку, так как она в последнее время, по мнению фанов, часто грустила из-за неудач в личной жизни.

Напомним, что ранее Ани Лорак презентовала композицию "Сон", которую многие фаны также посчитали биографической. Трек вышел после семейной драмы с супругом Лорак Муратом, который до этого публично изменил ей. В настоящее время артистка разведена и самостоятельно воспитывает дочь.

После официального развода, Лорак сделала душещипательное признание о "новой жизни", к которому готовила своих поклонников почти две недели. Артистка презентовала клип на трогательную песню "Я тебя ждала", в которой рассказала о том, что "не попрощалась с любовью, и больше не может засыпать в одиночестве".

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