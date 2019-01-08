На 83 году жизни умер звезда картин Тарантино

В калифорнийском городе Торранс (США) на 83 году жизни скончался голливудский актер Роберт Рут, звезда картин Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".

Как пишет The Hollywood Reporter, о смерти кинозвезды сообщил его сын Монти. Рут ушел из жизни 29 декабря от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только сейчас.

Фото: hollywoodreporter.com

Роберт Рут родился в 1936 году в Чикаго. С 17 лет будущий актер служил в морской пехоте, во времена Корейской войны (1950-1953) являлся специалистом-подрывником. После изучения актерского мастерства в чикагском Театре Гудмана, начал свою кинокарьеру и снялся в первых эпизодических ролях фильмов "Маршрут 66" и "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?". Дебют привел Рута в Голливуд.

За годы карьеры актер отметился не только в самых известных картинах Квентина Тарантино, но и в кассовых фильмах вроде "Рокки", "Поймай меня, если сможешь", а также в сериалах "Миссия невыполнима", "Чародей", "Зеленые просторы" и других.

У актера остались трое детей и двое внуков.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США в возрасте 86 лет скончался легендарный британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом рассказал в Instagram его сын, актер Марк Шеппард, уточнив, что это произошло 6 января в Лос-Анджелесе.