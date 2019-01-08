МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

На 83 году жизни умер звезда картин Тарантино

Читать материал на украинском

В калифорнийском городе Торранс (США) на 83 году жизни скончался голливудский актер Роберт Рут, звезда картин Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" и "Бешеные псы".

Как пишет The Hollywood Reporter, о смерти кинозвезды сообщил его сын Монти. Рут ушел из жизни 29 декабря от осложнений после перенесенной пневмонии, однако известно об этом стало только сейчас.

На 83 году жизни умер звезда картин Тарантино

Фото: hollywoodreporter.com

Роберт Рут родился в 1936 году в Чикаго. С 17 лет будущий актер служил в морской пехоте, во времена Корейской войны (1950-1953) являлся специалистом-подрывником. После изучения актерского мастерства в чикагском Театре Гудмана, начал свою кинокарьеру и снялся в первых эпизодических ролях фильмов "Маршрут 66" и "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?". Дебют привел Рута в Голливуд.

Новости
Внезапно оторвался тромб: умер известный советский актер

За годы карьеры актер отметился не только в самых известных картинах Квентина Тарантино, но и в кассовых фильмах вроде "Рокки", "Поймай меня, если сможешь", а также в сериалах "Миссия невыполнима", "Чародей", "Зеленые просторы" и других.

У актера остались трое детей и двое внуков.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США в возрасте 86 лет скончался легендарный британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом рассказал в Instagram его сын, актер Марк Шеппард, уточнив, что это произошло 6 января в Лос-Анджелесе.

Персона
Квентин Тарантино
Место
США
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги