"Мы же здесь ради вас": Приходько рассказала, как в АТО реагируют на предательство украинских звезд

Певица и волонтер АТО Анастасия Приходько рассказала, как украинские бойцы в зоне проведения военных действий реагируют на выступления звезд в стране-агрессоре.

По словам артистки, предательство украинских исполнителей болезненно переносится воинами, которые защищают родную землю от российских оккупантов. Об этом Приходько рассказала в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Война должна идти на всех фронтах. Ну почему мальчишки должны ценой своей жизни останавливать врага, а мы здесь должны плясать под артистов, которые ездят развлекать Российскую Федерацию? Представляете, каково им? Я с ними разговаривала. Они не понимают этого. Они говорят: "Мы же здесь ради вас". Это все очень странно", - говорит певица.

Анастасия Приходько Tv.ua

Анастасия утверждает, что и сама болезненно реагирует на массовое предательство украинских звезд, однако свою принципиальную позицию не изменит.

"Я это очень болезненно переживаю, потому что вижу, что остаюсь одна. Но я всё равно буду стоять до конца, как бы плохо ни было. Мне ведь тоже тяжело - были одни заработки, сейчас другие. Но есть честь, совесть и достоинство. Я это не куплю ни за какие деньги. А просрать это можно за один день", - добавила Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько предложила маркировать артистов, гастролирующих в РФ.