"Мы так близки друг к другу": Тине Кароль сделали неожиданное предложение

Лидер группы O.Torvald Женя Галич признался украинской певице Тине Кароль, что давно является ее поклонником и знает все песни наизусть. При этом музыкант обратился к артистке с неожиданным предложением - записать совместный хит, которым будут гордиться поколения.

Женя Галич, O.Torvald

"К сожалению для остальных и к счастью для себя, я был представителем страны на "Евровидении". Также как и вы. Поскольку мы так близки друг к другу и у нас есть общие точки соприкосновения, я бы очень хотел с вами записать дуэт", - заявил Галич в эфире радиостанции "Новое время".

Также, рокер признался, что уже давно является фанатом творчества Тины и неровно дышит к ее песням, а "Выше облаков", "Show me your love" и "Пупсик" занимают почетное место в его личном плей-листе.

"Обратите на меня внимание, Тин. Мы сделаем супертрек, которым будут гордиться поколения", - уверенно добавил Галич.

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