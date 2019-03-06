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''Мы сами отказались...'' Поп-звезда 90-х ответила на вопрос о Крыме

5.3тЧитать материал на украинском

Хотелось бы, чтобы Крым был частью Российской Федерации, но решить этот вопрос стоит "полюбовно". Ведь в свое время Россия сама отказалась от этой территории.

Таким мнением в интервью DW насчет аннексии украинского полуострова Россией поделилась поп-певица Алена Апина, популярная исполнительница 90-х (видео смотрите ниже).

''Мы сами отказались...'' Поп-звезда 90-х ответила на вопрос о Крыме

Фото: peopletalk.ru

"Наш Крым — не наш… у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны он, конечно, наш. С другой — конечно, не наш. Хочется, чтобы он был наш, но и чтобы мы решили все это как-то полюбовно", — отметила она.

При этом артистка вспомнила, что ее имя уже внесено в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности государства.

"Я попала в "Миротворец" украинский, я теперь туда невъездная. Пела в Архангельске на сцене, а там был задник "Крым наш!" Я ж выхожу, не смотрю, что там висит. Концерт, площадь, люди пришли… "Миротворец" на следующий день — пожалуйста. Ну это тоже своего рода психиатрия", — продолжила она.

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"Поэтому как относиться к Крым, я не знаю. Так, в общем-то, туда и не съездила. Как-то так сложилось, что не была там и особо никогда не любила Крым. А с точки зрения политики меня раздирает — и та, и другая история права. Конечно, это наша территория. С другой стороны — не наша, потому что мы сами отказались. Сказали: "Да, берите". Что с этим делать, я не знаю", — заключила Апина.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская певица Лолита Милявская рассказала, как могла лишиться работы из-за интервью, в котором назвала аннексированный Россией Крым — Украиной.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Алена Апина
Место
Россия
Теги
интервьювидео
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Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
По такой логике Аляска русская, а Сахалин и Курилы Россия должна вернуть, да и Калининград тоже.
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