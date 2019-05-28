"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото

Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала топлес.

Так, артистка предстала перед камерой в высоких шортах, а голую грудь она прикрыла руками. Соблазнительное фото Гагарина опубликовала на личной странице в Instagram.

Пост вызвал у поклонников Полины бурную реакцию. Ее раскритиковали за то, что она показывает голое тело и из-за этого становится "дешевой".

"Голые фото – вы думаете, это классно? Что с вами творится?" – возмутились фаны.

"Это дешево, мы разочарованы", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина следит за своим телом, о чем поклонники часто говорят в сети. Недавно она поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.

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