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"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото

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Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала топлес.

Так, артистка предстала перед камерой в высоких шортах, а голую грудь она прикрыла руками. Соблазнительное фото Гагарина опубликовала на личной странице в Instagram.

Пост вызвал у поклонников Полины бурную реакцию. Ее раскритиковали за то, что она показывает голое тело и из-за этого становится "дешевой".

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"Голые фото – вы думаете, это классно? Что с вами творится?" – возмутились фаны.

"Это дешево, мы разочарованы", – добавили другие.

"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото
"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото
"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото
"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото
"Мы разочарованы..." Российскую певицу Гагарину разнесли за голое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Полина Гагарина следит за своим телом, о чем поклонники часто говорят в сети. Недавно она поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Полина Гагарина
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Никитенко Елена
Никитенко Елена
Мoя искрeнняя благoдaрнocть всем тeм, кто пoкaзал мне этoт cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁5r0u5qs Просто пpoйдя проcтой опpoc полyчилa пoчти полyгодовyю зapплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока eще есть вoзмoжнoсть=)
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