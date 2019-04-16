"Мы не попрощались..." Разведенная Лорак всполошила сеть "криком души". Откровенное видео

Украинская певица Ани Лорак, которая пережила скандальный развод со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, сделала душещипательное признание о "новой жизни", к которому готовила своих поклонников почти две недели.

Так, артистка презентовала клип на трогательную песню "Я тебя ждала", в которой рассказывает о том, что "не попрощалась с любовью, и больше не может засыпать в одиночестве". Также в строчках песни поется, что "трудно привыкать жить без любимого". Работа презентована на официальном канале Лорак на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Помню что ты мне сказал – каждое слово в душу мне. Чувствами ты играл, я теперь с ними наедине. Что со мной? Я тебе верила, но, наверное, в последний раз. Я тебя ждала, мы не попрощались..." – спела разведенная Ани Лорак, также в тексте уточняется, что она просит прощения за любовь, "но все уже позади".

Ани Лорак Скриншот из видео (YouTube)

Поклонники Каролины были растроганы ее работой, а проанализировав строчки трека, многие решили, что он носит биографический характер и Лорак поет именно о своем разводе. Отметим, что в клипе, который фаны назвали "криком души", артистка расплакалась.

Клип на песню Ани Лорак "Я тебя ждала" Скриншот из видео (YouTube)

Ани позже подтвердила, что пела о себе, отметив, что "эта история соткана из ее чувств".

Клип на песню Ани Лорак "Я тебя ждала" Скриншот из видео (YouTube)

"Песня – крик души! Пусть в вашей жизни больше не будет грустных композиций, никогда. Очень проникновенно", – написали поклонники.

Также многие из них поздравили певицу с началом новой жизни и посоветовали в дальнейшем записывать только позитивные треки и прекратить грустить о своей семейной драме.

Клип на песню Ани Лорак "Я тебя ждала" Скриншот из видео (YouTube)

Клип на песню Ани Лорак "Я тебя ждала" Скриншот из видео (YouTube)

Напомним, что последней песней, которую презентовала Ани Лорак, стала композиция "Сон", которую многие фаны также посчитали биографической. Трек вышел после семейной драмы с супругом Лорак Муратом, который до этого публично изменил ей. В настоящее время артистка разведена и самостоятельно воспитывает дочь.

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