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"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе

1.8тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позирует в кружевном прозрачном топе.

Изюминки пикантному образу Тины также добавил глубокий вырез в зоне декольте, демонстрирующий упругую грудь. Соблазнительный снимок опубликован на официальной странице Кароль в Instagram.

Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.

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"Вау! Мы не ожидали такого. Ты наш бриллиант! Что за красота? Моего словарного запаса не хватит на комплименты", – расхвалили артистку фанаты.

"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе
"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе
"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе
"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе
"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль вызвала фурор в сети откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья.

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Персона
Тина Кароль
Тег
шоу-бизнес
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