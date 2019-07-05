"Мы не ожидали такого!" Кароль показала грудь в прозрачном топе

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позирует в кружевном прозрачном топе.

Изюминки пикантному образу Тины также добавил глубокий вырез в зоне декольте, демонстрирующий упругую грудь. Соблазнительный снимок опубликован на официальной странице Кароль в Instagram.

Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.

"Вау! Мы не ожидали такого. Ты наш бриллиант! Что за красота? Моего словарного запаса не хватит на комплименты", – расхвалили артистку фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль вызвала фурор в сети откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья.

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