''Мы на седьмом месяце'': судья ''Голосу країни'' снова станет отцом

Украинский певец и судья вокального проекта "Голос країни" Сергей Бабкин ошарашил поклонников радостнім известием. Его супруга Снежана беременна третьим ребенком и родит уже через несколько месяцев.

Об этом Бабкин рассказал на личной странице в Instagram, приложив к своему посту фото журнальной обложки, для которой они снялись вместе с женой.

"Мы на седьмом месяце от счастья!" - коротко прокомментировал он фотографию.

Всего за несколько часов пост Бабкина собрал более 8 тыс. лайков. В комментариях поклонники певца кинулись поздравлять пару.

"Вы лучшие! Поздравляю!", "Боже, какая радость! Молодцы", "Серега, Снежана! Вы суперкрутые!", "Снова молодые родители, поздравляю!" - указали под постом музыканта.

Напомним, с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.

Сегодня Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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