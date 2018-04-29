"Мы могли умереть": российская певица попала в жуткий инцидент

Солистка популярной российской группы Serebro Оля Серябкина чуть не попала в авиакатастрофу.

Жуткий инцидент произошел с певицей во время полета в Черногорию. Тем, что пришлось пережить пассажирам самолета, Оля поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное - все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место - видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке - показывали позы", - начала девушка рассказ.

Оля Серябкина Instagram @serebro_official

По словам Серябкиной, в кризисной ситуации экипаж самолета вел себя крайне непрофессионально.

"На борту был ад - все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было трэш - "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать - бежать из самолета", - говорит вокалистка Serebro.

Он всегда с нами ✨#serebro Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 25 Апр 2018 в 12:07 PDT

"И кстати, мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи - жаль, мы не знаем, кто это. А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились - накал панической атаки, я спрашиваю - "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много", - поделилась Серябкина.

Певица утверждает, что за последние 11 лет, которые она является солисткой группы, с ними не происходило ничего подобного.

"Тот факт, что мы сегодня приземлились - счастливый случай. За 11 лет в группе такого не было. Больше компании S7 в нашем райдере никогда не будет. Мы летели на концерт, чтобы дарить людям радость. Как перестроиться и выкинуть это из головы? Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы. Я категорически против, чтобы хоть кто-нибудь когда-то сел в этот самолет. К компании S7 с сегодняшнего дня нет доверия. Не летайте, если дорожите своей жизнью и своих близких", - добавила Оля.

"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", - подытожила артистка.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно об инциденте с солистом "Время и Стекло".