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''Мы — империя'': украинец Куценко высказался о политике Путина

7.1тЧитать материал на украинском

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко высказался в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Своим мнением он поделился в интервью для шоу "А поговорить?". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Позицию Путина касательно внешней политики я не осуждаю. Она нацелена на то, чтобы сохранять Россию в том виде, в котором она есть. Даже территориально. Чтобы РФ оставалась страной-империей. Мы огромное государство, у нас слишком большие территории", — сказал Куценко.

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''Мы — империя'': украинец Куценко высказался о политике Путина

Скриншот из видео

"Россия сейчас воюет. Я против войны, однако понимаю политику Путина в этом смысле", — добавил он.

Кроме того, как признался Куценко, на последних выборах он также поддерживал нынешнего президента. "Я считаю, это единственная кандидатура, которая может быть", — заверил режиссер.

''Мы — империя'': украинец Куценко высказался о политике Путина

Скриншот из видео

Категорически негативных действий в поведении Путина актер не увидел, хотя признал, что согласен не со всем. "Нет, мне нравится не все, что он делает. Однако другой альтернативы не было, остальные не убедили", — подытожил он.

Напомним, с 2008 по 2013 год Куценко состоял в партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Куценко грубо высказался в сторону бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Гоша Куценко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Рад Юрий
Рад Юрий
Не Украинец он - хохол
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3
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Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
И вот вот это чучело из порослойки общества которое называет себя "моральными ориентирами" для народа росии? вот вот это жопоотлизво для власти? Вот это русиш-интилигент? ХА!
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3
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
А кто этот Гоша???И какое ему дело,что будет в европейской Украине?Зачем такие статьи публиковать.Какой- то Гоша,что-то сказал,бред))))Напишите ещё,что сказала уборщица в засран...ом туалете в Кацапетовке тамбовской губернии.
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2
0
Рад Юрий
Рад Юрий
Мамеко Сергей, +++, оборзеватель задолбал всякими статейками об всяких гошах, лораки, повалии и т.п. Считают себя крутой площадкой, а по факту жёлтая желтизна
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