Музыкальная премия YUNA-2019: названы первые победители

В понедельник, 11 марта в Киеве состоялся первый этап церемонии награждения премии YUNA-2019. Организаторы назвали первую тройку победителей.
Так, в 2019 году в список номинаций вошли новые категории: "Лучший электронный хит", "Лучший хип-хоп-хит" и "Лучший менеджмент артиста". OBOZREVATEL также следил за событиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В номинации "Лучший электронный хит" победу одержал трек MARUV & BOOSIN — Drunk Groove. Также за победу соревновались следующие номинанты:
Ivan Dorn — Afrika
ONUKA — Animal
MARUV — Focus On Me
Kadnay — "Тіло".
"Лучшим хитом в жанре хип-хоп" стала композициямолодой исполнительницы Alina Pash — Bitanga. Также в номинации были:
MOZGI — "Але, але"
TamerlanAlena — "Покопокохай"
Alyona Alyona — "Рибки"
MamaRika — "Файно"
Победу в номинации "Лучший менеджмент артиста" одержал продюсерский центр NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC и его основатель, продюсер группы KAZKA Юрий Никитин за результативный менеджмент коллектива.
Также были номинированы:
#NKteam by NICE2CU — NK
Enjoy! Records — Jamala
MONATIK Corporation — MONATIK
Secret Service EA — MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова
YULA company, Снежана Бабкина — Сергей Бабкин
Андрей Балан, Susy Production — Христина Соловий
Валерия Левицкая (VIDLIK Records) — ONUKA
Дмитрий Шуров — Pianoбой
Егор Кирьянов — The HARDKISS
Женя Галич, Юлия Каменчук — O.Torvald
Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Александр Горбенко (RockSoulana Music) — Олег Винник
Елена Коляденко — KADNAY
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment — MOZGI, Время и Стекло
Сергей Усик, Елена Гармаш — Антитела
Татьяна Зякун, Юлия Колесник — Арсен Мирзоян.
В пятницу, 22 марта состоится основная церемония награждения победителей YUNA-2019 в 16 разных номинациях.
Напомним, YUNA – единственная всеукраинская профессиональная музыкальная премия. Победителей определяет жюри в составе 150 музыкальных экспертов: специалистов из сфер радио, телевидения, прессы, саунд-продюсирования, менеджмента артистов и организации музыкальных событий.
Аббревиатура YUNА расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards – ежегодная Украинская Национальная Премия. Церемония проводится с 2011 года.
Отметим, что за годы существования премии YUNA уже появились победители-рекордсмены. Так, абсолютным рекордсменом стала Джамала, которая собрала семь статуэток. На одну меньше получил Святослав Вакарчук с группой "Океан Ельзи".
Лучший электронный хит:
Лучший хит в жанре хип-хоп:
Видео оглашения победителей:
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, 2018 году триумфаторами премии YUNA стали певец MONATIK и группа The Hardkiss, получившие наибольшее количество наград.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал