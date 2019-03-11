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Музыкальная премия YUNA-2019: названы первые победители

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В понедельник, 11 марта в Киеве состоялся первый этап церемонии награждения премии YUNA-2019. Организаторы назвали первую тройку победителей.

Так, в 2019 году в список номинаций вошли новые категории: "Лучший электронный хит", "Лучший хип-хоп-хит" и "Лучший менеджмент артиста". OBOZREVATEL также следил за событиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В номинации "Лучший электронный хит" победу одержал трек MARUV & BOOSIN — Drunk Groove. Также за победу соревновались следующие номинанты:

  • Ivan Dorn — Afrika

  • ONUKA — Animal

  • MARUV — Focus On Me

  • Kadnay — "Тіло".

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"Лучшим хитом в жанре хип-хоп" стала композициямолодой исполнительницы Alina Pash — Bitanga. Также в номинации были:

  • MOZGI — "Але, але"

  • TamerlanAlena — "Покопокохай"

  • Alyona Alyona — "Рибки"

  • MamaRika — "Файно"

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Победу в номинации "Лучший менеджмент артиста" одержал продюсерский центр NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC и его основатель, продюсер группы KAZKA Юрий Никитин за результативный менеджмент коллектива.

Также были номинированы:

  • #NKteam by NICE2CU — NK

  • Enjoy! Records — Jamala

  • MONATIK Corporation — MONATIK

  • Secret Service EA — MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова

  • YULA company, Снежана Бабкина — Сергей Бабкин

  • Андрей Балан, Susy Production — Христина Соловий

  • Валерия Левицкая (VIDLIK Records) — ONUKA

  • Дмитрий Шуров — Pianoбой

  • Егор Кирьянов — The HARDKISS

  • Женя Галич, Юлия Каменчук — O.Torvald

  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов — БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

  • Александр Горбенко (RockSoulana Music) — Олег Винник

  • Елена Коляденко — KADNAY

  • Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment — MOZGI, Время и Стекло

  • Сергей Усик, Елена Гармаш — Антитела

  • Татьяна Зякун, Юлия Колесник — Арсен Мирзоян.

В пятницу, 22 марта состоится основная церемония награждения победителей YUNA-2019 в 16 разных номинациях.

Напомним, YUNA – единственная всеукраинская профессиональная музыкальная премия. Победителей определяет жюри в составе 150 музыкальных экспертов: специалистов из сфер радио, телевидения, прессы, саунд-продюсирования, менеджмента артистов и организации музыкальных событий.

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Аббревиатура YUNА расшифровывается как Yearly Ukrainian National Awards – ежегодная Украинская Национальная Премия. Церемония проводится с 2011 года.

Отметим, что за годы существования премии YUNA уже появились победители-рекордсмены. Так, абсолютным рекордсменом стала Джамала, которая собрала семь статуэток. На одну меньше получил Святослав Вакарчук с группой "Океан Ельзи".

Лучший электронный хит:

Лучший хит в жанре хип-хоп:

Видео оглашения победителей:

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, 2018 году триумфаторами премии YUNA стали певец MONATIK и группа The Hardkiss, получившие наибольшее количество наград.

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Персоны
MARUVMaruv & Boosin
Тег
YUNA (музыкальная премия)
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