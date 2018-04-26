Муж вокалистки "НеАнгелов" похвастался прифотошопленым торсом

Пластический хирург, муж вокалистки группы "НеАнгелы" Эдгар Каминский поделился с поклонниками странной фотографией.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Эдгара, он прифотошопил себе накачанный торс.

Подписчики Каминского сразу же обратили внимание на странный снимок и подчеркнули, что на фотографии настоящее лишь лицо самого Эдгара.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Слава Каминская восхитила поклонников утренней фотографией голого мужа.