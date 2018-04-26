Муж вокалистки "НеАнгелов" похвастался прифотошопленым торсом

Пластический хирург, муж вокалистки группы "НеАнгелы" Эдгар Каминский поделился с поклонниками странной фотографией.
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Эдгара, он прифотошопил себе накачанный торс.
Хотел поделится с вами в этом посте своими правилами планирования дня. Поставив цифру 1️⃣ включился "максималист-доктор" и я понял, написать вкратце у меня не получится 🤷🏻♂️ Я убеждён, что именно от мелочей зависит достижение конечного результата с Вау эффектом 🎊 Поймите, делая как все, результат получаете тоже как у всех, это очевидно 🙄 Но только Ваши действия хотяб в мелочах отличаются от общепринятых правил и твоя результативность сразу взлетает🚀 Если претендуешь на большее, значит придётся выискивать то, что будет отличать тебя от других. Давай начнём с мелочей 😉 А дальше будет видно, работает👍🏼 или нет 👎🏼 Приступим: Чтобы начать день продуктивно и бодро, нужно к этому готовится с вечера. Мои правила следующие: 1. Никогда не следует кушать плотно на ночь, а также ложится спать сразу после еды. ( желательно это делать за три часа, а в идеале за четыре ) 2. Моя любимая @slava_kaminska всегда проветривает нашу комнату перед сном, это прям как ритуал наш)) 3. Ложимся спать +- в одно и тоже время. 4. Спать стараюсь минимум 6 часов ( не всегда получается, но об этом в следующих постах.) 5. Время отхода ко сну тоже играет важную роль. Рекомендую ложиться спать в период с 22:00 до полуночи, можно раньше, но не позднее. 6. Кровать в спальне, самая важная часть дома для меня 😉 чем она больше и удобнее, тем свободнее могут быть Ваши позиции тела ( каждый думает в меру своей распущенности, мы сейчас конкретно о здоровом сне ))) Если Вы спите на диване или маленькой неудобной кровати, рекомендую переместиться на пол, я сам там частенько засыпаю ☺️ 7. И ещё один МЕГА важный пункт!!!Он касается всех у кого есть маленькие дети 👶🏼 Не приучайте или уже отучайте своих малышей от возможности спать вместе с Вами. Иначе не видать вам на утро бодрого состояния и секса ещё много лет))( у нас двое малышей и мы со Славой в этом деле уже профи 😄 ) Все очень логично, за весь период нашего существования на планете земля 🌏 мы проводим в спящем режиме примерно треть жизни. И очевидно, что от сна сильно зависит качество нашей жизни. P.S друзья, как Вам формат? Читабельность? Какие пожелания есть
Подписчики Каминского сразу же обратили внимание на странный снимок и подчеркнули, что на фотографии настоящее лишь лицо самого Эдгара.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Слава Каминская восхитила поклонников утренней фотографией голого мужа.