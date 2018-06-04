Муж Ким Кардашьян признался, что страдает психическими расстройствами

Муж американской модели Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, который недавно признался в своей наркозависимости, раскрыл журналистам еще одну тайну. Исполнитель страдает психическими расстройствами, при этом называет их своей "суперсилой".

Именно этот диагноз стал причиной того, что в 2016 году певец внезапно отменил свой масштабный концертный тур, отмечает Daily Mail.

Отмечается, что одно из последних интервью рэпер дал на вечеринке в Вайоминге по случаю релиза нового альбома, куда также наведались его близкие и родственники. Уэст рассказал о том, что страдает биполярным расстройством, однако рассматривает это как некую суперсилу.

"Мне никогда не ставили диагноз, пока мне не исполнилось 39 лет. Но, как я сказал на альбоме, это не инвалидность, это суперсила", - заявил рэпер.

В оформлении альбома Канье Уэста также встречается живописная фотография со словами "Я ненавижу быть биполярным. Это потрясающе".

Напомним, ранее Канье Уэст признался в том, что серьезно подсел на наркотики после липосакции на лице. После операции рэперу выписали сильнодействующие болеутоляющие препараты и он настолько ими увлекся, что не смог контролировать применяемую дозу опиоидов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст опубликовал домашнее видео ролевых игр с Ким Кардашьян.