Муж Ани Лорак прокомментировал масштабное ДТП в центре Киева

Скандальный муж известной певицы Ани Лорак, который ранее якобы пострадал в масштабной аварии, которая произошла во вторник, 23 октября, в центре Киева, прокомментировал ситуацию.

Так, Мурат Налчаджиоглу опубликовал в "историях" своего Instagram-аккаунта снимки, которые подтверждают, что супруг звезды не был участником аварии, в которой пострадало 20 машин.

Мужчина написал, что никаких происшествий не случалось и с ним все нормально. Примечательно, что он опубликовал "stories", сидя за рулем машины, которая, к тому же, двигалась по проезжей части.

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Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драмме не комментирует.