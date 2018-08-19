Мухарский для меня не мужчина. Я рада, что они не вместе - дочь Снежаны Егоровой

Несколько лет назад украинское медиа-пространство всколыхнула весть о громком разрыве звездной пары: телеведущей Снежаны Егоровой и актера и певца Антина (Антона) Мухарского (также известного под псевдонимом Орест Лютый - Ред). Их брак, в котором родилось трое детей, продолжался в течение 10 лет, с 2006 по 2016 годы.

Официально Егорова и Мухарский развелись в феврале 2016, однако скандал не утих до сих пор: артисты не могут прийти к согласию относительно общения с детьми, а в прессе время от времени появляются все новые подробности об их конфликте.

Судить в этой ситуации, кто прав, а кто виноват - трудно, да и решить, на ком лежит вина за один из самых громких семейных скандалов в украинском шоу-бизнесе в течение последнего десятилетия - практически невозможно. Позиции Антона и Снежаны на счет развода и всех последствий процесса - вполне понятны: Мухарский подробно описывал конфликт в социальных сетях, Егорова же нередко давала красноречивые комментарии прессе.

OBOZREVATEL решил узнать мнение третьей стороны и пообщался со старшей дочерью телеведущей Стасей Ровинской (Анастасия Егорова). О семейных конфликтах, собственном отношении к скандальному разводу и своей молодой семье Стася рассказала в эксклюзивном интервью.

- Стась, пожалуй вопрос о разводе вашей мамы Снежаны Егоровой и отчима Антона Мухарского вы слышали десятки раз. Разумеется, дело касается одного из ближайших вам людей, поэтому об этом говорить нелегко, но все же: какое ваше личное отношение к сложившейся ситуации и насколько громкий бракоразводный процесс повлиял на вас?

- Я действительно не люблю об этом говорить и не хочу оценивать чьи-то поступки, особенно двух взрослых людей. Безусловно, на меня повлиял развод мамы с Антоном. Тем более суд за детей между ними продолжается до сих пор, хотя вроде и приближается к логическому завершению. Это же дети, они мои братья и сестры и действительно страдают от этого. Я не знаю, почему это так скандально получилось. Когда это все началось, я говорила маме, что не надо ничего писать в прессу, но сейчас понимаю - она права. Есть много женщин, которые действительно в ситуациях молчат. Молчат, сидят и ничего не делают, мол "буду гордой". Затем они ничего не достигают, мужчины их используют, манипулируют ими: не дам тебе поездку за границу с детьми, не дам тебе деньги, если ты чего-то не сделаешь в ответ. В результате - дети ничего не получают, не могут учиться и куда-то уехать.

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В этом плане она (Снежана Егорова - Ред.) действительно молодец. Ей было все равно, что будут думать вокруг, главное, что будет с детьми. И недавно она добилась того, что все суды закончатся и договор между родителями будет действителен. На меня лично это тоже повлияло: я не общалась с Антоном об этом, и не общаюсь сейчас. Был только один момент, когда он написал вообще очень лживый пост, который меня очень тронул. Я ему написала смс, на которое он мне ответил: "Это война, детка". Ну и мне все сразу стало понятно об этом человеке.

- За те годы, что ваша мама жила с Мухарским в браке, вы с ним поддерживали дружеские отношения?

- Конечно. Я жила с ними, пока в университете училась. У меня были с Антоном очень хорошие отношения и он хороший отец. Был... А потом все как-то изменилось. Для меня это так странно! Я не знаю, как может отец, который тратил все время на детей, потом в один момент просто перестать с ними видеться?! И то, что он рассказывает, что ему не разрешают с ними общаться, это неправда. Он просто не хочет. Однажды Мухарский пришел первого сентября к детям, сфотографировался с ними и потом выставлял эти фотографии еще несколько месяцев, мол он с ними видится. Ну просто у человека или недостаток внимания, или еще чего-то не хватает? Я не знаю, и не могу ответить на этот вопрос. Мне сложно представить, что мой муж, даже если бы мы расстались, перестал общаться с детьми. Ты не перестаешь быть отцом для них.

- Кстати, на счет вашего мужа. Как он оценивает эту ситуацию?

- Старается не вмешиваться, ведь это дело двух взрослых людей. Он очень давно знаком с моей мамой, практически с детства, поэтому, скорее бы стал на ее сторону. Мы же познакомились еще когда я училась в школе, мне было 13. И все время поддерживали связи. Наши сестры ходили вместе танцевать, они подружки с детства, с 6 лет, поэтому о нашей семье муж знает довольно много. Несмотря на скандал с разводом, мы все, включая братьев, сестер и маму - одна большая семья, и это невероятно круто. Знаю точно, что так, как поступил Мухарский, мой муж Ярослав никогда би не смог. Он бы никогда не прекратил общаться со своими сыновьями.

- А с вашими братьями и сестрами он тоже тесно общается, возможно, это помогает им меньше скучать по отцу, особенно, это полезно для мальчиков.

- Да, прекрасно общается и с сестрами, и с братьями. Кстати, мой брат Андрей, старший сын Мухарского в браке с мамой, обожает мужа. Они вместе развлекаются, имеющих общие интересы, любят рыбачить. Ему с ним очень интересно, тем более, что Ярослав общается с ним на равных.

- Вернемся к теме развода. По вашему мнению, нежелание Мухарского общаться с родными детьми, несмотря на то, что они хотят этого, связано исключительно с его сложным характером и личными целями, или все же Снежана также имеет к этому отношение?

- Так просто сложилось в прессе. Мама имеет такой характер, что не может удержаться. Например, если она пишет - то не делает это с холодным умом, она передает все эмоции, там и мат может быть, и все, что угодно. А Антон не такой человек, он больше делает вред исподтишка, то есть думает одно, а пишет и рассказывает совсем другое. Считает, что благодаря этому люди станут на его сторону.

Я скажу точно: моя мама реально сделала все, чтобы он общался с детьми, приезжал. Даже суды, которые идут до сих пор, спровоцированные Антоном. Да, это он с ней судится чтобы убрать алименты, а не она с ним, хотя в прессе излагается совершенно иначе. Как-то написали: "Егорова - алчная с**ка". Мухарский вообще не дает денег на детей, и поэтому он для меня не мужчина. Я рада что они не вместе, мне жаль моих братьев и сестер, потому что они любят папу, они скучают по ним, но если человек себя так ведет... Мой брат, которому 11 лет, уже все понимает, Антон как-то с ним пообщался и был очень удивлен, что у него уже такой взрослый сын.

- В разных СМИ было очень много противоречивой информации, которая просто радикально отличалась между собой. Одни становились на сторону Снежаны Егоровой, другие - против. Разумеется, некоторые высказывания не совсем правдивы. Как вы считаете, Антон Мухарский мог умышленно распространять ложь, чтобы обратить на себя внимание?

- Я вообще считаю, что это не надо было так выносить в целом. Моя мама давно уже ничего не пишет, не комментирует, а вот когда Антон подает какую-то информацию - он привлекает кучу внимания. Если он публикует свои песни - это собирает 20-30 лайков в соцсетях. Когда же он преподносит пост о моей маме - это сразу собирает сотни репостов. Он сильный провокатор и "позер". Рассказывает, что такой искренний украинец, патриот, а в жизни при этом говорит на русском исключительно. Мне удивительно, что с ними такое произошло.

- Я правильно поняла из ваших слов, что в целом ситуация уже вышла на финишную прямую?

- Очень на это надеюсь.

- А есть вероятность того, что вдруг произойдет какой-то неожиданный поворот, какая-то "подстава"?

- О, он уже столько "подстав" сделал! Вы даже не представляете! И я надеюсь что не будет, очень хотим все, чтобы конфликт был исчерпан, суды закончились и наконец наступил покой.

- Наверное, конфликт "Мухарский-Егорова" для вас тоже стал ценным уроком. Вы, как молодая мама и жена, теперь имеете образцовый пример того, как из-за недоразумений и отсутствия желания искать компромисс можно попасть в громкий скандал. В своей семье вы как пытаетесь решать споры? Громко, с эмоциями, все же с помощью спокойных разговоров?

- Я совсем неконфликтный человек. Я так и в личной жизни, и в работе. Когда мне кажется, что причина спора не очень важна и я могу это пропустить, то я лучше это пропущу, чем буду делать из себя звезду или всеми силами доказывать свою правоту. Конфликты у всех случаются, и главное понимать, что есть что-то важнее чем какие-то там обиды. Я когда-то тоже обижалась на все, какие-то такие мелкие вещи, но позже поняла, что если ты любишь человека, ты потом будешь очень жалеть. Можно, конечно, показать характер, хлопнуть дверью, сказать: "все, я ухожу от тебя". Но со временем я поняла, что реально большинство ссор - это такие мелочи, по которым не надо беспокоиться.

- То есть вместо того, чтобы ссориться, вы можете просто промолчать и забыть?

- Я могу смолчать. Не было таких ситуаций, через которые я не могла бы переступить. Мне кажется что когда люди просто занимаются своими делами, то нет каких- то поводов. Хотя иногда я жалею, что не говорю о наболевшем.

- У вас не возникают споры с матерью по решению семейных вопросов? К примеру, если речь идет о воспитании детей. Она же мама с очень богатым опытом.

- Опыт у нее есть, конечно. Но я старший ребенок из пяти, еще у меня есть брат от папы, от его второго брака, и конечно я сидела со всеми детьми, я их воспитывала и у меня не было какой-то там проблемы, что с детьми делать - я все знала, как будто у меня их четверо. И мама, конечно, если у меня были какие-то проблемы, помогала. Всегда можно позвонить и спросить, у нее есть множество интересных советов. Кстати, у мамы есть классная книга, где описывается процесс воспитания детей, когда я ее читала, многому удивлялась. И еще, я никогда не боялась рожать, у меня не было никаких послеродовых депрессий, кроме того, когда сидела с двумя детьми дома.

- Кроме советов, на практике Снежана Егорова в качестве молодой бабушки помогала вам ухаживать за детьми?

- Нет. У нее у самой маленькие дети - младшему всего 6 лет. Мне мама может позвонить и сказать: "Приезжай и посиди с детьми". Я говорю: "Ничего, что у меня тоже двое сыновей?". Хотя если попросить, то можно и завезти в любую минуту, но все же... Она молодая женщина, ну как в 42 года стать бабушкой? А в вопросах ухода за детьми мне помогает именно моя бабушка.

- Вы хотели хотя бы частично повторить судьбу вашей мамы и иметь такую же большую семью?

- Я не против, честно говоря. Я всегда хотела, чтобы у меня было трое детей: два сына и дочь. Частично "план" выполнен, осталась только девочка. Но, если серьезно, мы с мужем не планировали и первых двух детей, так просто произошло. Поэтому если подобная ситуация сложится вновь - мы будем только рады. Специально я не планирую, например, иметь пятерых детей, это для меня много. Муж в этом поддерживает, и главное, чтобы в семье был мир и покой.

Отметим, ранее старшая дочь телеведущей Снежаны Егоровой Стася также рассказывала о своей личной жизни, карьере и планах на будущее. Молодая актриса поделилась собственным опытом о том, как совмещать работу и семейную жизнь. Об этом, и другом читайте в первой части интервью со Стасей Ровинской наOBOZREVATEL.