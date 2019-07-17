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"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

3.7т Читать материал на украинском

Украинская ТВ-звезда, ведущий Владимир Остапчук восхитил сеть пародией на клип российского музыканта Артура Пирожкова. Так, в своем видео он жестко потроллил украинских артистов, которые решили уйти в политику.

В ролике появились пародии на Олега Винника, Олю Полякову и Святослава Вакарчука. Видео Остапчук разместил на своем Youtube-канале.

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

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Действие на видео происходит в Киеве в 2025 году. По всему миру распространяется тренд: звезды шоу-бизнеса идут в политику.

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

В Украине политическую карьеру стремительно развивают Вакарчук, Винник, Полякова, Сивохо, Павлик, Скичко и другие артисты.

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

По сюжету Владимир Остапчук убегает от мухи "Зе-Зе", которая переносит так называемый "вирус", вызывающий желание сменить статус селебрити на карьеру политика.

"Муха Зе-Зе!" Украинский комик потроллил звезд в политике

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, Остапчук спародировал хит Siren Song, с которым MARUV выступала на Национальном отборе на Евровидение-2019. Артист высмеял эротичный ролик певицы, воссоздав танцы в латексных нарядах, сцены в ванной и прочие пикантные моменты.

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Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина Киев
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