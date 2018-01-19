"Можно вас полапать?" Обожающая Россию украинская певица поразила сеть откровенным фото

Украинская певица Луна, которая попала на обложку известного российского глянцевого журнала, поразила фанатов эротическим фото в белье.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Бледна..." - процитировала певица собственную песню "Лютики".

Луна Instagram @kri_luna

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Поклонники Луны сразу же начали продолжать цитату песни и забрасывать ее комплиментами.

"Можно вас полапать?" - шутя предложил один из подписчиков.

"Какая же ты красивая!" - похвалили Луну фанаты.

Цитируемую песню можно послушать здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее певица Луна, настоящее имя которой Кристина Бардаш, приняла участие в скандальной российской передаче "Вечерний Ургант". Выступать в России на телевидении девушке, по ее словам, очень понравилось.