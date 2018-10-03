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''Можно простить, но забыть трудно'': украинцам напомнили ''темную сторону'' умершего Карцева

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский поэт и публицист Борис Херсонский рассказал о том, каким был при жизни умерший юморист Роман Карцев.

Так, Херсонский отметил, что большинство поклонников Карцева привыкли воспринимать его в образе Швондера - героя культовой ленты "Собачье сердце", которого сыграл юморист. Однако, в жизни он был совершенно другим человеком. Об этом Борис написал на своей странице в Facebook.

"Как жаль! Жаль, что умер. Жаль, что в памяти большинства он останется как Швондер в фильме "Собачье Сердце", персонаж, на которого он в жизни совсем не был похож", - высказался поэт и добавил, что помнит Карцева еще с молодых лет, когда тот был актером театра "Парнас" в Одессе.

Роман Карцев в роли Швондера

Роман Карцев в роли Швондера

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Также Херсонский подчеркнул, что его разочаровали некоторые фразы сатирика о политике, которые он озвучил при жизни.

"Очень жаль, что под конец жизни он позволил себе (как и многие деятели культуры России) высказывания, которые можно простить, но забыть трудно", - посетовал писатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный актер, юморист Роман Карцев умер во вторник, 2 октября в возрасте 79 лет. Артист долгое время боролся с сердечной недостаточностью и последний месяц жизни провел в больнице, пребывая в тяжелом состоянии. Причиной смерти, вероятно, стал инфаркт.

Персона
Борис Херсонский
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