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''Можно и поскромнее'': Никитюк без бюстгальтера разозлила Instagram

6.8тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков откровенным фото в Instagram.

На личной странице в соцсети знаменитость опубликовала фото ночнушке, на котором смело продемонстрировала грудь.

"Багиня Египта", - указала Никитюк в одном из хештегов под своим постом.

Снимок телеведущей всего за несколько часов собрал без малого 50 тыс. лайков. В комментариях разгорелись дискуссии относительно фотографий подобного характера.

"Можно и поскромнее, а то не похожа на багиню", "Не знаю как богиня, а вот девушку самой древней профессии напоминаете точно", "Фу, жесть", "Дурочка, раз решила набираться популярности таким образом", - указали под снимком.

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Впрочем, не все участники дискуссий отнеслись к посту Никитюк с такой строгостью: "Та ладно вам, крутая Леся", "Леся, вы супер. Не обращайте внимания на комменты завистников", "Багиня! Фигурка огонь!" - указали они под постом телеведущей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк устроила жаркие танцы без одежды с победительницей украинского Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV.

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Персона
Леся Никитюк
Тег
Instagram
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Инокенти Гаврила
Инокенти Гаврила
Носатая ты ,уж,лучше своим шнобелем глистов из (_*_) у друзей гоняй и пиво открывай!
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Батрух Василь
Батрух Василь
Дівчина може піти з села, але село ніколи не вийде з неі.
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