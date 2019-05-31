"Можно и борща похлебать": постаревшая Королева показала грудь на росТВ

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, показала грудь на российском "Первом канале".

Отметим, 31 мая Королевой исполняется 46 лет. Накануне дня рождения артистка появилась на российском "Первом канале" в шоу "Вечерний Ургант". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Певица пришла в студию в откровенном полупрозрачном платье, которое оголяло ее ноги и грудь.

Пользователи сети бурно отреагировали на появление Наташи в студии и ее откровенный образ. Многие также оценили простоту артистки.

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант" YouTube (скриншот из видео)

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант" YouTube (скриншот из видео)

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант" YouTube (скриншот из видео)

"Простая. Не зазвездилась. С ней и борща похлебать можно", – подметили комментаторы.

"Фигура – Кардашьян отдыхает, а главное все свое, на сальце", – посмеялись другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Королева показала абсолютно голую грудь на камеру. Снимок был сделан во время отдыха, на который Королева отправилась вместе с супругом, Сергеем Глушко (известный как "Тарзан").

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