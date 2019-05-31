ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Можно и борща похлебать": постаревшая Королева показала грудь на росТВ

445Читать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд на территорию Украины, показала грудь на российском "Первом канале".

Отметим, 31 мая Королевой исполняется 46 лет. Накануне дня рождения артистка появилась на российском "Первом канале" в шоу "Вечерний Ургант". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Певица пришла в студию в откровенном полупрозрачном платье, которое оголяло ее ноги и грудь.

Новости
Полуобнаженная Королева станцевала пошлый танец: видео

Пользователи сети бурно отреагировали на появление Наташи в студии и ее откровенный образ. Многие также оценили простоту артистки.

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

YouTube (скриншот из видео)

Новости
"Привет из 90-х": в сети показали детское фото Королевой и Собчак
Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

YouTube (скриншот из видео)

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

Наташа Королева в шоу "Вечерний Ургант"

YouTube (скриншот из видео)

"Простая. Не зазвездилась. С ней и борща похлебать можно", – подметили комментаторы.

"Фигура – Кардашьян отдыхает, а главное все свое, на сальце", – посмеялись другие.

"Можно и борща похлебать": постаревшая Королева показала грудь на росТВ
"Можно и борща похлебать": постаревшая Королева показала грудь на росТВ
"Можно и борща похлебать": постаревшая Королева показала грудь на росТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Королева показала абсолютно голую грудь на камеру. Снимок был сделан во время отдыха, на который Королева отправилась вместе с супругом, Сергеем Глушко (известный как "Тарзан").

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Наташа Королева
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, ну вы на неё смотрите вроде как на своё, но очень дорогое польское сало ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-