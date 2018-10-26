Может затмить Imagine Dragons: MONATIK бьет рекорды концертом на "Олимпийском"

Организаторы шоу популярного певца MONATIK "Love it РИТМ", которое состоится 1 июня 2019 года на НСК "Олимпийский" в Киеве. компания VIRUS Music и Concert.ua сообщили о десятитысячном проданном билете на концерт.

Таким образом шоу может затмить по количеству зрителей нашумевшее выступление знаменитых американцев Imagine Dragons, состоявшийся 31 августа на главном стадионе страны. Также стали известны некоторые детали подготовки масштабного концерта. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба артиста.

"НСК "Олимпийский" - один из крупнейших стадионов Европы. И для нас, и для команды мультиартиста шоу здесь - это вызов. С удовольствием делюсь приятной новостью: 25 октября мы перешагнули за 10 000 проданных билетов. Анализируя тренды продаж, посещаемость страниц события на Concert.ua, отклик на рекламные объявления, динамику интереса к артисту в поисковиках, на YouTube и в соцсетях, сопоставляя показатели с другими событиями, видим: 1 июня зрители станут частью очень масштабного действа с заполняемостью на уровне, приближенном к концерту Imagine Dragons. Это следствие совокупности нескольких факторов: невероятной популярности MONATIK, успеха его новых песен, рекламной кампании, нацеленной на различные сегменты аудитории с соответствующими им сообщениями, лояльной ценовой политики", - отметилмаркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь.

География покупателей охватывает как Украину, так и ближнее зарубежье. Второе место после Киева (58%) среди украинских городов делят Одесса и Днепр, далее с небольшим отрывом идут Львов, Луцк и Харьков. Всего в списке - более 50 населенных пунктов. Это говорит о национальном статусе концерта.

Как рассказал Дмитрий Чинь, концертное шоу планируют посещать семьями, а также большими компаниями:

"Еще одна отличительная характеристика проекта - среднее количество билетов в заказе. Для обычных концертов это 1,95 (то есть в основном ходят парами). В то же время на стадионное шоу MONATIK берут в среднем 2,42 билета (эта статистика исключает корпоративные заказы компаний). Его творчество любят и дети. Так что, это еще и семейное шоу".

Отметим, стоимость первых билетов начиналась всего от 399 грн. Сейчас в секторах есть выбор мест по 499 грн, а билеты во вторую фан-зону обойдутся в 549 грн. Бизнес-секторы (напротив сцены, с мягкими креслами) также пользуются популярностью. Билеты здесь от 1249 до 2499 грн. Таким образом представлен выбор для зрителей с различными финансовыми возможностями и требованиями.

"Хочу обратить внимание на то, что по мере приближения события билеты дорожают. Это нормальная мировая практика. Следующая переоценка части категорий произойдет 1 ноября", - подчеркнул Дмитрий Чинь.

Выбрать билеты можно здесь.

Организаторы также предупредили поклонников Монатика: "не покупайте билеты с рук или на неизвестных сайтах с небольшим ассортиментом. Это риск остаться и без денег, и без впечатлений".

Напомним, что прошлое шоу мультиартиста MONATIK - Vitamin D собрало аншлаг в столичном Дворце спорта в октябре 2017 года и было удостоено премии YUNA, как лучшее концертное шоу года.

Как сообщал OBOZREVATEL, запись концерта транслировалась телеканалом "1+1" в новогоднюю ночь, за что была удостоена Национальной премией "Телетриумф", в которой обошла даже трансляцию Национального отбора "Евровидение". На YouTube количество просмотров шоу превысило 1,2 млн.