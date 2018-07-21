"Моя родная Украина": запрещенная СБУ российская певица сделала признание

Певица Лолита Милявская, которой СБУ на три года запретила въезд в Украину, передала привет своей родине из латвийской Юрмалы.

Там певица уже третий год подряд выступает на фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле, пишет Delfi.

"Я рада, что, благодаря Лайме, хоть раз в году моя родная Украина видит меня и может оценить, похудела я или потолстела", - сказала Лолита со сцены.

Кроме того, за кулисами фестиваля, певица рассказала, что запрет въезда в Украину создает ей много неудобств. В Киеве учится ее дочь Ева, но приехать к ней на выпускной Лолите не удалось.

Но, подчеркнула певица, в следующем году девушка переедет в Варшаву. Дальше учиться она будет там.

"Ева поступила в Варшавский университет на филологический факультет. У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было… В Киеве есть филиал этого университета, и целый год Ева будет заниматься там. А потом уже поедет, собственно, в Варшаву. Начнется взрослая жизнь. Я могла бы отправить ее учиться в Лондон, но в Еве нет того, что есть у меня — возможности себя защищать. Поэтому мы выбрали спокойную страну, которая недалеко от России", - рассказала певица в комментарии kp.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Лолита попала еще в один скандал. На этот раз – в Болгарии. Ее сосед по дому в городе Бургас заявил на нее в полицию, обвинив звезду в угрозах расправы.