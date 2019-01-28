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''Моя первая любовь'': муж Лорак перед разводом оставил загадочное послание в сети

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Муж украинской певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поделился в сети трогательным снимком их общей дочери Софии, а также оставил несколько философских посланий.

Фото он разместил на своей странице в Instagram. "Моя первая любовь. Пусть Бог хранит наших детей", – подписал Налчаджиоглу.

Также появились на странице и несколько загадочных цитат. "Первое правило – не сдаваться. Второе – помнить о первом", – оставил он слова знаменитого актера Аль Пачино.

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''Моя первая любовь'': муж Лорак перед разводом оставил загадочное послание в сети

Instagram Murat Nalcacioglu

''Моя первая любовь'': муж Лорак перед разводом оставил загадочное послание в сети

Instagram Murat Nalcacioglu

Дальше последовала цитата о разочаровании. "К сожалению, мы часто оказываемся правы именно в том, в чем больше всего хотелось бы ошибаться", – написал муж Лорак.

Напомним, сейчас семья звездной певицы находится в бракоразводном процессе. Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Причиной могла послужить публичная измена Мурата в июле 2018 года, когда его засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Он смело обнимал спутницу и шептал что-то ей на ухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередное слушание по делу о разводе Лорак с Налчаджиоглу назначено на 31 января.

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Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
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