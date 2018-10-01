''Моя красотка'': Галкин похвалил Пугачеву в дерзком мини

Российский пародист Максим Галкин, муж эстрадной певицы Аллы Пугачевой, умилил своих подписчиков в соцсети фотографией игривой супруги.

На личной странице в Instagram юморист разместил ее фотографию в смелом мини, которое открыло пользователям сети стройные ноги 69-летней артистки.

"Моя красотка на репетицию собралась!" - прокомментировал фотографию Галкин.

На фото Пугачева запечатлена в осеннем образе на крыльце их семейной усадьбы. Несмотря на прохладную погоду, артистка решила еще надеть короткий сарафан.

"Перестаю узнавать Аллу Борисовну. Ну девочка же на фото", "Ножки-стройняшки", "Какая она классная в своем возрасте", - стали писать под снимком.

Всего за час фотография Пугачевой собрала более 140 тыс. лайков и свыше 2 тысяч комментариев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России заявили о внебрачных детях Аллы Пугачевой. По некоторой информации, их существует несколько.