''Моя красивая девочка'': Голливудская звезда публично назвала сына дочкой

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон впервые публично назвала своего сына девочкой.

Заявление Шарлиз, сделанное ею американскому изданию журнала ELLE, уже наделало много шума. В интервью актриса мимоходом упомянула, что у нее две дочери.

"Я смотрю на двух моих красивых девочек и мне, как и любой другой матери, хочется защитить их. Всякий раз, когда кто-то говорит о них плохо, я буквально становлюсь сумасшедшей. Мне хочется уберечь их от обидчиков", - отметила кинозвезда.

"Простите, а разве у нее не дочка и сын?", "Зачем она позволяет Джексону одеваться в платья? Она калечит его психику!" - пишут читатели издания в комментариях.

Однако нашлись и те, кто считает, что актриса поступает разумно, давая право ребенку самому определить свой гендер. Однако может ли ребенок в таком возрасте сделать сознательный выбор?

Отметим, что Джексона голливудская звезда усыновила в 2012 году в ЮАР. Сейчас ему шесть лет, и он уже давно не выглядит как мальчик: Джексон носит девчачьи платьица и бантики. В то время как Шарлиз всячески поощряет его любовь к женскому гардеробу. Среди его ежедневной одежды - целый набор платьев, босоножек, сумочек и прочих девчачьих аксессуаров. Терон часто заплетает сыну косички и позволяет ему пользоваться помадой.

В честь дня рождения Джексона актриса устроила ему праздник в Диснейленде. Ребенок был в наряде Минни-маус и с большим розовым бантом на голове.

Носить платья Джексон начал два года назад. До этого он одевался как мальчик и посещал школу восточных единоборств. А теперь он увлекается рисованием и рукоделием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шарлиз Терон стала героиней журнала Elle. На обложке номера кинозвезда появилась в откровенном наряде.