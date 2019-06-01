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MONATIK взорвал "Олимпийский" грандиозным шоу: первые фото и видео

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В субботу, 1 июня, в Киеве состоялся концерт популярного украинского поп-исполнителя MONATIKа.

33-летний артист представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм". На шоу вместе в певцом выступили также его звездные коллеги Мишель Андраде, Надя Дорофеева, Alyona Alyona и участница "Голос. Діти 4" Нино Басилая.

Поклонники MONATIKа, которые заполнили весь НСК "Олимпийском", в восторге от шоу. Они выкладывают в соцсети яркие фото и видео с грандиозного концерта.

Журналист OBOZREVATEL Елена Кордунова также побывала на данном шоу и делится своими впечатлениями:

"Олимпийский буквально в огне! Энергетика сумасшедшая, концерт на высоте, свет, звук просто нереальные! Стадион полный, забит почти до отказа".

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Концерт MONATIK в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK выпустил долгожданный альбом "Love It ритм". Так, его презентация состоялась одновременно на всех цифровых площадках накануне масштабного Stadium Show.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
MONATIK
Место
УкраинаКиев
Теги
звездышоуконцерт
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леня зе
леня зе
твари политизированные.где актывысты
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1
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леня зе
леня зе
и похер шо мтс рекламируй и в России выступает.бабло.
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