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Monatik стал амбассадором популярного бренда

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Украинский поп-певец Monatik поделился с поклонниками радостным известием: артист стал бренд-амбассадором популярной марки напитков Coca-Cola.

Как отметил хитмейкер на личной странице в Instagram, он давно мечтал посотрудничать с брендом.

"Как же я давно мечтал с ней поработать. Это происходит! Праздник к нам приходит!" - прокомментировал совместный банер артист.

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"Он - лучший певец страны, автор самых танцевальных треков, мультиартист, который собирает НСК "Олимпийский". Она - любима миллионами, вкусная, стильная. Она умеет удивить. Поэтому, их встреча была вопросом времени. Мы представляем вам звездный тандем предстоящего года: MONATIK & Coca-Cola с уникальным проектом, который окунет вас в атмосферу новогоднего волшебства. Вас ждет настоящая технологическая магия. То, что "заденсит" ноги и действительно удивит", - отметили в пресс-службе Monatik’а.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Monatik рассказал о своем странном пристрастии.

Персоны
MonatikMONATIK
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagram
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