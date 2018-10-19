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Моnatik порадовал фанов новой песней из грядущего альбома

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Украинский хит-мейкер Monatik порадовал фанов новой песней "Зашивает душу", которая войдет в его следующий полноформатный альбом.

Песня уже знакома поклонникам поп-исполнителя, так как уже около года присутствует в его концертных сет-листах. В качестве официального сингла Monatik выпустил композицию 19 октября.

"Зашивает душу" наталкивает на добрые воспоминания или, и это еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет целая и невредимая, а крыша на месте. Made with love and rhythm", - прокомментировал песню певец.

Моnatik порадовал фанов новой песней из грядущего альбома
Моnatik порадовал фанов новой песней из грядущего альбома
Моnatik порадовал фанов новой песней из грядущего альбома

Насколько известно, в ближайшее время артист намерен представить клип к синглу, который снимался в Венеции (Италия).

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Как сообщалось ранее, свой новый альбом Monatik презентует в первый день лета 2019 года в рамках масштабного и самого крупного для артиста концерта - на НСК "Олимпийском" в Киеве.

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Персоны
MonatikMONATIK
Место
Украина
Объекты
Youtubeмузыкашоу-бизнес
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