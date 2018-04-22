Monatik о "Золотой Жар-птице", языке и Нине Митрофановне

Ввиду плотного графика, который расписан у Димы Монатика едва ли не почасово, певец редко находит время для посиделок с диктофоном. Сегодня артист снова в разъездах, что правда, на этот раз он таки сумел ответить на несколько вопросов.

Как часто Monatik возвращается в родной Луцк, почему поет чаще на русском языке и к чьим талантам проявляет особое внимание. Возрождение украинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица", правда ли то, что вскоре Украина услышит совместный хит певца с Павлом Зибровым и какой же из культовых луцких баров круче - "Майдан" или "Кораблик". Это и многое другое - в материале "Обозревателя".

Фото: 23-59.com.ua

- Вас еще можно поздравить с прошедшим днем рождения, не так много прошло времени. Как отпраздновали свои 32?

- Благодарен. Искренне считаю, что поздравить с новым годом жизни можно в любое удобное время. Свои 32, по традиции, встречал на сцене. В этом году Катя Осадчая со своей командой организовали, по моему мнению, прекраснейшее мероприятие - "Вечер премьер". Имел честь выступать с легендарной душой украинской музыки - Ниной Митрофановной Матвиенко.

- Как впечатления? Ходили слухи, что вы также запишите совместный хит с Павлом Зибровым, насколько они правдивы?

- Огромнейшая честь выступать с легендарной душой украинской песни на одной сцене. Я восхищаюсь этой невероятной женщиной, насколько сильна ее любовь к жизни, как же здорово оставаться молодой душой. Коллабарация - это очень важный аспект в жизни создателей, и чем она необычней и неожиданей, тем более интересные идеи рождаются. Что касается Павла Зиброва, мы не единожды об этом общались и вполне возможно, что это однажды произойдет. Важна песня.

- Какой главный подарок получили ко дню рождения?

- Чем старше становишься, тем время быстротечнее и драгоценее. Именно поэтому благодарен всем коллегам, друзьям, прекрасным подопечным проекта "Голос. Діти", 4 тис. зрителей ДК "Украина" за столь душевные поздравления. Я был очень приятно впечатлен.

- В тот день в СМИ можно было встретить много материалов вроде "Как простой парень из Луцка покорил Украину". На первых порах у вас было какое-то представление о будущем? Всего ли вы достигли сегодня или, возможно, есть цели, к которым еще упорно движетесь?

- Все верно, я действительно простой парень родом из города Луцк, который мечтал стать артистом. Для этого я сильно верил и очень много работал, с уважением всегда относился к окружающим и убежден, что самое главное - в любой ситуации оставаться человеком, чтобы не происходило. Я убежден, что лучшее все впереди, еще столько всего не достигнуто, еще столько всего не создано, многое не написано, не снято. В общем, еще работать, не покладая рук.

- Часто бываете дома? Наверняка в родном городе у вас остались приятели, воспоминания. Поддерживаете отношения?

- В Луцке бываю очень редко, несмотря на то, что там живет моя мама, бабушка и многие друзья детства. Но они уже чаще приезжают ко мне в Киев, поэтому периодически видимся.

- Самое яркое воспоминание юности из Луцка.

- Самым ярким воспоминанием является первое знакомство с брейк-дансом. Мне было 12 и я увидел, как круто ребята танцевали брейк-данс в парке на куске ДВП. Этот момент перевернул мою жизнь с ног на голову в буквальном смысле этого слова. Именно с этого периода я начал особенно мечтать о сцене и стремиться быть артистом.

Фото: ivona.bigmir.net

- В сети вам часто напоминают, что вы из Луцка, но говорите и поете чаще на русском, чем на украинском. Вопрос без желания вас поддеть, просто интересно, почему русский? Вам проще писать на этом языке?

- Вы знаете, с детства в моей семье всегда говорили на двух языках. И так всегда я с легкостью общаюсь и на украинском, и на русском языке. С большим усердием сейчас развиваю английский и искренне считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Молюсь я на украинском, а пишу - на том, на котором приходит вдохновение.

- Насколько для вас в целом важен вопрос языка? Дома, с детьми вы также общаетесь на русском?

- Для меня важны поступки и человечность, так как на любом языке можно “ранить” и на любом “возвысить”.

- Вас часто зовут "звездой первого эшелона" в Украине. Согласитесь с таким утверждением?

- Благодарен за такую оценку нашего труда. Мы действительно много работаем, каждый раз соревнуемся сами с собой. Стараемся привнести что-то новое в голову. Мыслей об эшелонах не допускаем.

Фото: viva.ua

- Есть ли сегодня в Украине артист, за которым наблюдаете, затаив дыхание?

- Я всегда с интересом наблюдаю за работой коллег и горжусь тем, как развивается украинский шоу-бизнес.

- Что сподвигло вас на написание стихов, с которыми вы выступили на премии YUNA-2018?

- Я всегда честен со своим слушателем. Это был крик души - то, что накопилось внутри и то, что я хотел бы оставить "моим" после себя.

- По ощущениям это выступление отличалось от привычных, где вы поете и танцуете?

- Конечно! Я в раз 30 больше переживал, ведь выходишь в совершенно новом амплуа.

- Что думаете о возрождении украинской музыкальной премии "Золотая Жар-птица"?

- Прекрасно, что традиции возвращаются, а украинская песня развивается. С большим удовольствием в детстве смотрел "Золотую Жар-птицу", а теперь имею честь выступать на ней.

- Как считаете, сможет ли премия оказать существенное влияние и стать толчком для молодых артистов, как это было прежде?

- Конечно, это большой мотиватор. Я убежден, что если люди ко всему происходящему в своей жизни относятся, как к возможности получить новые знания, новый опыт и максимально требовательны к себе (тем более когда дается такая возможность от телеканала М2), принятие участия в подобных премиях всегда служит хорошим трамплином.

- Кого из молодых украинских исполнителей могли бы отметить?

- Я уверен, что совсем скоро многие выпускники проекта "Голос. Діти" покажут новый музыкальный уровень. Я знаю, о чем говорю не понаслышке - лично работал с ними. Также подрастают “DSide Band”. Очень импонируют “Open kids”, “KAZKA”, “LAUD”, “Ingrid”. Наша страна одарена талантливыми людьми сполна.

- Насколько честен украинский шоу-бизнес? Готовы ли сегодня в Украине браться за раскрутку талантливого, но бедного артиста?

- Я активно присматриваюсь к талантливым людям, которым смогу быть полезен. И материальное составляющие в этом вопросе - не важны. Только талант и трудолюбие.

Фото: tsn.ua

- Блиц. Три главных сложности, с которыми вы столкнулись на лестнице своей звездной карьеры.

- Вранье, неспортивная конкуренция, поиск своих людей.

- Максимальная сумма, которую готовы отдать за редкий винил с любимым артистом?

- Скажем так, я бы не поскупился. Если бы сумма оказалась заоблачной, отнесся бы с пониманием, так как творчество любимых исполнителей для меня бесценно.

- Вредная / глупая привычка от которой не можете избавиться?

- Никотин! Никак не удается его побороть.

- Видите ли вы Святослава Вакарчука президентом Украины?

- В моей голове это гениальный артист наших дней.

- С чем вы никогда не согласитесь?

- С тем, что мечтам не свойственно сбываться.

- "Майдан" или "Кораблик"?

- “Кораблик”! Очень рекомендую посетить. Хотя в Майдане было тоже очень вкусно.