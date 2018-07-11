MONATIK и Надя Дорофеева заинтриговали фанов совместным треком

В среду, 11 июля, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и MONATIK заинтриговали своих поклонников тизером совместного трека, к которому вскоре выйдет и клип.

Эпизод новой композиции, которая получила название "Глубоко...", был одновременно опубликован на страницах знаменитостей в Instagram.

Надя Дорофеева и MONATIK на коротком ролике зачитывают строки лирики, в это время на экране всплывают совместные черно-белые кадры грядущего клипа.

Тизеры вышли без комментариев, каждый из артистов на личной странице в соцсети лишь отметил ролик хештегами #СкороВМониторах #Глубоко... #монатик #надядорофеева. В финале короткого видео авторы засветили дату - 13 июля.

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Поклонники исполнителей не скрывают восторга и нетерпения. Стильный тизер вызвал настоящий шквал эмоций в комментариях под постами Дорофеевой и MONATIK’а.

Как стало известно ранее, идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта "Танці з зірками", об этом артисты в начале июля рассказали в интервью Кате Осадчей. Автором трека выступил MONATIK.

Менее чем за час ролики собрали десятки тысяч просмотров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, MONATIK анонсировал Stadium Show "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский".