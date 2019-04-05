MONATIK едет с гастролями в Америку: расписание концертов

Популярный мультиартист MONATIK расширяет географию своего мирового турне и уже осенью этого года даст сразу девять сольных концертов в США и Канаде. Среди городов, где поклонники ждут MONATIK: Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Монреаль, Торонто, Майами, Атланта, Чикаго и Нью-Йорк.

После прошлогоднего турне по Америке концертные площадки, в которых выступит MONATIK стали еще больше, а количество городов увеличилось. С графиком выступлений MONATIK можно ознакомиться на его официальном сайте, где ежедневно обновляется информация о гастролях артиста.

В рамках мирового турне MONATIK посетит более, чем 20 стран. Сольные выступления самого прогрессивного артиста Украины уже увидели жители Швеции, Дании и Польши. На очереди: Германия, Швейцария, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Казахстан, Украина и многие другие страны.

Напомним также, что центральной точкой мирового турне станет Stadium Show "Love It Ритм", которое состоится 1 июня 2019 года в Киеве на НСК "Олимпийский".

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