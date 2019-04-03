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/Шоубиз

Молодые и "зеленые": в сети показали свадебные фото Зеленского

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В сети показали раритетные свадебные фото шоумена, основателя студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Новоиспеченный политик предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь и практически не комментирует личные отношения. Известно, что Зеленский живет в счастливом браке уже 16 лет. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как же выглядели Елена и Владимир Зеленские в день своей свадьбы.

Отметим, Зеленский и его супруга Елена (в девичестве Кияшко) поженились в 2003 году. До этого пара восемь лет встречалась, но Зеленский не решался на столь важный шаг – брак и якобы боялся появления детей на свет после свадьбы.

Свадьба Владимира Зеленского

Свадьба Владимира Зеленского

МК.Ru

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Владимир и Елена познакомились еще в школьные годы — молодые люди учились в параллельных классах, но тогда не общались. Только после того, как окончили школу и поступили в разные институты, они случайно встретились возле кинотеатра. С тех пор Владимир и Елена неразлучны.

Свадьба Владимира Зеленского

Свадьба Владимира Зеленского

МК.Ru

Сейчас знаменитая пара воспитывает двоих детей: дочь Александру и сына Кирилла.

Ранее OBOZREVATEL изучал активность Instagram-страницы кандидата в президенты Владимира Зеленского, и обратил внимание на его перемены во внешности за последние годы.

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Персоны
Владимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Теги
95 КварталВыборы 2019
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Dell Alex
Dell Alex
Как был клоуном, так и остался
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