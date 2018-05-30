Молиться за Украину: в Киев приехал голливудский актер

Голливудский актер, брат Алека Болдуина Стивен прилетел в Киев.

Здесь он примет участие в Национальном молитвенном завтраке Украины, который состоится в четверг, 31 мая. Об этом передает ТСН.

"Украина - очень особенная страна. Чувствуешь себя уютно, как дома. Не каждая страна дает такие ощущения. Думаю, что это украинцы делают ее такой. Моя жена из Бразилии - и бразильцы они такие приветливые, такие дружные, по-моему, украинцы - такие же", - сказал Болдуин.

Стивен Болдуин Кадр из видео

Также Стивен поделился своими мыслями по поводу войны на востоке Украины.

"Моя миссия в Украине - духовная. Для меня важно, что Бог есть везде. В политике и конфликтах, как сейчас в вашей стране, легко сказать - те неправы, а эти правы, но трудно сказать - Бог и есть ответ. Я здесь, чтобы нести эту мысль", - признался звезда Голливуда.

Также Стивен сказал, что молится и за своего брата Алека, потому что ему уже 60, а только недавно у него родился пятый ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, культовый музыкант Элтон Джон похвалил украинцев во время своего визита в Киев.