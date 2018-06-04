Мокли ради секс-символа: Олег Винник дал самый масштабный концерт в своей карьере

Певец года по версии премии "Золотая жар-птица" Олег Винник выступил на стадионе "Арена Львов", собрав порядка 20 тыс. зрителей.

Для исполнителя и многочисленной фан-зоны не стал помехой даже проливной дождь. Под бурные овации публики артист 4 раза выходил на бис.

Ради шоу певец привез с собой десять фур со световой и звуковой аппаратурой, а также огромными светодиодными экранами, заполняющими всю площадь сцены. Каждая песня сопровождалась видео и световыми эффектами. Над созданием зрелищной программы работали несколько десятков человек.

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Олег Винник Вальдемар Гайзлер

Напомним, Всеукраинский тур Олега Винника "Ты в курсе" включает более десяти стадионов страны. Следующие стадионные концерты артиста состоятся в Виннице, Полтаве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Одессе, Кропивницком, Сумах, Ровно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове в связи с ограниченным количеством мест на площадке сотни жителей города были вынуждены слушать композиции Олега Винника под стенами Летнего театра. А во время исполнения последних песен охрана не смогла сдержать натиск и люди буквально "прорвались" в зал.