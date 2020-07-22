Децлу могло бы исполниться 37: как умерший рэпер стал легендой
22 июля 2020 года известный рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) мог бы отмечать свое 37-летие. Артист скончался в 35 лет после выступленияна закрытой вечеринке в гримерке клуба: певец потерял сознание, врачи его спасти не смогли.
Новость о смерти Кирилла Толмацкого прогремела не только в России, где музыкант пользовался популярностью у меломанов, но и далеко за ее пределами. В сети массово скорбили по ушедшему рэперу. OBOZREVATEL решил вспомнить, чем прославился Децл и почему его называют "главной легендой 2000-х" на постсоветском пространстве.
На песнях Децла выросло целое поколение: в конце 90-х – начале 2000-х практически каждый подросток отрывался под его "Вечеринку" и, возможно, станцевал свой первый "медляк" под песню "Письмо".
Путь Децла к творческому Олимпу начался в сентябре 1999-го, тогда 16-летний Кирилл впервые выступил на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. Молодой рэпер исполнил свой знаковый трек "Пятница", чем взорвал толпу и приковал к себе внимание журналистов молодежных изданий. Российский журнал "ПТЮЧ" разместил его снимок на обложке, после чего о Толмацком заговорили буквально все.
Через год после дебютного выступления на фестивале Децл выпустил первый альбом "Кто ты?". Именно с его выходом все услышали знаменитые треки "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь". Диск продался миллионным тиражом, и это только официальные данные. Пиратских копий было сделано еще больше.
Музыка Децла в те времена была новинкой для слушателей, а также стала своеобразной стартовой точкой российской рэп-культуры. Песни играли практически на всех радиостанциях и музыкальных телеканалах, на всех школьных и студенческих дискотеках.
Вторая пластинка под названием Street Fighter вышла через год и только закрепила успех молодого и прогрессивного исполнителя. Она не была столь рейтинговой, как "Кто ты?", но тем не менее также подарила меломанам известные треки, среди которых "Письмо", "Нет войне" и "Весна восьмого дня", спетая вместе с украинским бендом Green Grey. Альбом завоевал несколько престижных наград, среди которых статуэтки от МУЗ ТВ, ЮНЕСКО (за лучшую обложку), МTV, Золотой граммофон и другие.
Далее популярность Толмацкого стала постепенно угасать. Альбомы выходили все реже, а их наполнение заметно изменилось. Тогда Децл принял решение из милого подростка в широких джинсах превратиться во взрослого, серьезного, местами дерзкого мужчину. В свою очередь тексты о тусовках и подростковых проблемах сменились на более философские и драматичные.
С 2004 года Кирилл Толмацкий прекратил использовать псевдоним Децл. Вероятно, все дело заключалось в ссоре с отцом, который был известным в Москве продюсером и продвигал творчество своего сына, однако делал это исключительно так, как сам считал нужным. Так как права на бренд "Децл" принадлежали также ему, парню ничего не оставалось делать, как сменить сценическое имя. Начиная с 2004-го и по 2019-й артист выступал под псевдонимами Децлъ, Le Truk и Джузеппе Жестко.
В будущем ни одна пластинка, вне зависимости от того, под каким именем и лейблом выходила, даже близко не повторила успеха дебютных работ. Децл становился сценическим отшельником, а успехом пользовались только выступления, в ходе которых он перепевал старые хиты, как и во время своей последней "вечеринки".
К слову, позже Децл рассказывал, что все его успешные треки отец записывал на собственной студии и дарил Кириллу на дни рождения. Тогда повзрослевший музыкант отметил, что если бы ему представилась возможность вернуться в прошлое, он отказался бы от подобных подарков и никогда бы не занимался музыкой.
“Я бы не начинал заниматься музыкой. Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: "Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения", — рассказывал в 2017 году Децл изданию The Flow.
Как бы там ни было, с уходом Децла ушла целая эпоха. Его прежние фанаты о нем довольно редко вспоминали, но помнили всегда. Вечеринка закончилась, главное, что он покинул ее под бурные овации зала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Перед смертью у российского певца Кирилла Толмацкого (Децл) случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.
Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер. Официальная причина смерти пока неизвестна.
Отец музыканта подтвердил информацию о его смерти. Также о трагической новости написала супруга Децла Юлия: "Бог забрал любимого. RIP", — написала женщина.
На новость о смерти Децла отреагировала и примадонна Алла Пугачева, написав в социальной сети трогательный пост, в котором назвала рэпера "своим мальчиком".
В сети появились видео последнего выступления Децла, а также позже опубликовали жуткое видео, на котором показаны последние минуты жизни рэп-исполнителя.