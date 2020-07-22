Децлу могло бы исполниться 37: как умерший рэпер стал легендой

22 июля 2020 года известный рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) мог бы отмечать свое 37-летие. Артист скончался в 35 лет после выступленияна закрытой вечеринке в гримерке клуба: певец потерял сознание, врачи его спасти не смогли.

Новость о смерти Кирилла Толмацкого прогремела не только в России, где музыкант пользовался популярностью у меломанов, но и далеко за ее пределами. В сети массово скорбили по ушедшему рэперу. OBOZREVATEL решил вспомнить, чем прославился Децл и почему его называют "главной легендой 2000-х" на постсоветском пространстве.

На песнях Децла выросло целое поколение: в конце 90-х – начале 2000-х практически каждый подросток отрывался под его "Вечеринку" и, возможно, станцевал свой первый "медляк" под песню "Письмо".

Децл на заре карьеры Форум "Золотые 90-е"

Путь Децла к творческому Олимпу начался в сентябре 1999-го, тогда 16-летний Кирилл впервые выступил на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. Молодой рэпер исполнил свой знаковый трек "Пятница", чем взорвал толпу и приковал к себе внимание журналистов молодежных изданий. Российский журнал "ПТЮЧ" разместил его снимок на обложке, после чего о Толмацком заговорили буквально все.

Децл на обложке журнала "ПТЮЧ" Телеграм-канал "Светские хроники"

Через год после дебютного выступления на фестивале Децл выпустил первый альбом "Кто ты?". Именно с его выходом все услышали знаменитые треки "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь". Диск продался миллионным тиражом, и это только официальные данные. Пиратских копий было сделано еще больше.

Кирилл Толмацкий дружил и сотрудничал с известным ныне рэпером Тимати Форум "Золотые 90-е"

Музыка Децла в те времена была новинкой для слушателей, а также стала своеобразной стартовой точкой российской рэп-культуры. Песни играли практически на всех радиостанциях и музыкальных телеканалах, на всех школьных и студенческих дискотеках.

Форум "Золотые 90-е"

Вторая пластинка под названием Street Fighter вышла через год и только закрепила успех молодого и прогрессивного исполнителя. Она не была столь рейтинговой, как "Кто ты?", но тем не менее также подарила меломанам известные треки, среди которых "Письмо", "Нет войне" и "Весна восьмого дня", спетая вместе с украинским бендом Green Grey. Альбом завоевал несколько престижных наград, среди которых статуэтки от МУЗ ТВ, ЮНЕСКО (за лучшую обложку), МTV, Золотой граммофон и другие.

Децл принимал участие в программе "Последний Герой" ФАН

Далее популярность Толмацкого стала постепенно угасать. Альбомы выходили все реже, а их наполнение заметно изменилось. Тогда Децл принял решение из милого подростка в широких джинсах превратиться во взрослого, серьезного, местами дерзкого мужчину. В свою очередь тексты о тусовках и подростковых проблемах сменились на более философские и драматичные.

РИА "ФАН"

С 2004 года Кирилл Толмацкий прекратил использовать псевдоним Децл. Вероятно, все дело заключалось в ссоре с отцом, который был известным в Москве продюсером и продвигал творчество своего сына, однако делал это исключительно так, как сам считал нужным. Так как права на бренд "Децл" принадлежали также ему, парню ничего не оставалось делать, как сменить сценическое имя. Начиная с 2004-го и по 2019-й артист выступал под псевдонимами Децлъ, Le Truk и Джузеппе Жестко.

Википедия

В будущем ни одна пластинка, вне зависимости от того, под каким именем и лейблом выходила, даже близко не повторила успеха дебютных работ. Децл становился сценическим отшельником, а успехом пользовались только выступления, в ходе которых он перепевал старые хиты, как и во время своей последней "вечеринки".

Рамблер

К слову, позже Децл рассказывал, что все его успешные треки отец записывал на собственной студии и дарил Кириллу на дни рождения. Тогда повзрослевший музыкант отметил, что если бы ему представилась возможность вернуться в прошлое, он отказался бы от подобных подарков и никогда бы не занимался музыкой.

Децл с женой Юлией и сыном Антонием 24СМИ

“Я бы не начинал заниматься музыкой. Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: "Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения", — рассказывал в 2017 году Децл изданию The Flow.

Ponedelnik.info

Как бы там ни было, с уходом Децла ушла целая эпоха. Его прежние фанаты о нем довольно редко вспоминали, но помнили всегда. Вечеринка закончилась, главное, что он покинул ее под бурные овации зала.

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