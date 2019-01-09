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''Могут быть проблемы'': DZIDZIO рассказал о предстоящем лечении после избиения

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Украинскому певцу и шоумену DZIDZIO (Михаилу Хоме) предстоит длительная реабилитация после нападения на него в Киеве.

Как рассказал артист журналистам канала "1+1", сейчас он находится в клинике и останется под наблюдением врачей еще полтора месяца, так как полученная после избиения травма грозит новыми проблемами.

''Могут быть проблемы'': DZIDZIO рассказал о предстоящем лечении после избиения

Фото: facebook.com

"К этому надо очень осторожно относиться. Нужно, чтобы зажило. Потому что если неправильно заживет, может попасть инфекция и могут быть проблемы. Поэтому Новый год и Рождество я провел в больнице, чтобы потом было лучше", — сказал певец.

На больничной койке артист записывал своим фанам поздравления с Рождеством.

Дай, Боже, добрий вечір - так говорить господар, коли заходить до хати з дідухом, а всі відповідають: "Дякую, дай, Боже, здоров’я". Він запалює свічку, всі моляться і сідають вечеряти, після вечері всі дружньо колядують. Святий вечір для мене - особливе свято, це свято, коли збирається вся родина за одним столом, на якому найсмачніші в світі дванадцять страв. #святавечеря #святвечір #христоссярождає #христоснародився #коляда #нанебізірка

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Напомним, что 28 декабря певца перед эфиром в офисе одной из украинских радиостанций избили трое неизвестных. Позже певец рассказал прессе, что организатором нападения является некий рекетир Михаил Мишков, который утверждает, что бывший участник группы Олег Турко перепродал ему свою долю в компании DZIDZIO.

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После нападения врачи диагностировали у DZIDZIO разрыв барабанной перепонки левого уха. Певец рискует потерять слух. Ввиду травмы он также был вынужден отменить все концерты, запланированные на ближайшее время.

''Могут быть проблемы'': DZIDZIO рассказал о предстоящем лечении после избиения

Фото: facebook.com

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас DZIDZIO намерен добиваться справедливого наказания для нападавших. Для этого, как подчеркнул певец, у него есть все основания и необходимые улики.

Персоны
Михаил Хома Дзидзьогруппа DZIDZIO
Место
Украина
Теги
музыкашоу-бизнес
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