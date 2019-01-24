''Могут быть неожиданности'': продюсер указал на слабые стороны KAZKA в гонке Евровидения

Авторы хита-миллионника "Плакала", украинская группа KAZKA - безоговорочные лидеры Национального отбора на Евровидение-2019, однако в ходе выступления всех 16 претендентов могут быть "неожиданности". Ведь проект, несмотря на стремительный рост, по-прежнему остается студийным.

Таким мнением в беседе с OBOZREVATEL поделился украинский продюсер Денис Путинцев, указавший на слабые стороны нашумевшего коллектива.

"Это однозначно сильный игрок, и продюсеры прекрасно понимают, что KAZKA в фаворитах и все будут ожидать ее победы. И понятно, что в финале KAZKA будет, но примеры предыдущих голосований могут вообще выдать такие неожиданные результаты, о которых мы с вами не подозреваем. Если все происходит так, как декларируется, и решать действительно будут зрители, то победить может какой-нибудь "красивый мальчик", - отметил он.

"И еще есть важный момент, - продолжил Путинцев. - Я уже как-то говорил в интервью и по-прежнему считаю, что проект KAZKA однозначно за год вырос с точки зрения сценических выступлений и шоу, но это по-прежнему студийный проект. На сцене это выглядит не совсем так уверенно, как слышится на студийной записи. И здесь могут быть неожиданности. Артист, от которого ничего не ожидают, вдруг может показать такое шоу… мы же еще не видели номеров".

Личным фаворитом в этом году Денис Путинцев назвал молодого и, пожалуй, наименее известного претендента - участника шоу "Голос країни" Андрея Хайата (KHAYAT).

"Это новое имя, очень неожиданное: некая смесь Макса Барских, которому песню написал Константин Меладзе, но поют ее почему-то в Средней Азии - я так это называю. Это очень интересно, для меня это открытие, и я буду за него болеть", - рассказал продюсер.

Напомним, 22 января телеканал СТБ на правах организатора провел среди участников Национального отбора традиционную жеребьевку, распределив конкурсантов по полуфиналам, которые запланированы на 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке, группа KAZKA выступит под номером 3 во втором полуфинале.

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