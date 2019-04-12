Могилы и семейные склепы: в Австралии появилось кладбище героев ''Игры престолов''

В преддверии выхода финального сезона сериала "Игра престолов" в Австралии, неподалеку от Сиднея, появилось кладбище якобы с могилами погибших героев саги.

Поклонники фэнтези-сериала могут почтить память Маргери Тирелл, Кхала Дрого, Рамси Болтона, Джоффри Баратеона, Мизинца, Ходора и других персонажей. Среди могил также есть и семейные склепы. В одним из таких "упокоены" Нед и Кейтилин Старки. Проект был создан местной телекомпанией Foxtel, которая транслирует сериал в Австралии.

Фото: instagram.com/foxtel

Согласно информации в Instagram компании, посетить кладбище поклонники "Игры престолов" могут до 14 апреля включительно. На сайте Foxtel также появилась карта местности и аудиогид.

На первых фото можно рассмотреть не только могилы персонажей, но и места "захоронения"убитых лютоволков. Еще в одном семейном склепе "похоронен" король Роберт Баратеон и дети, которых он считал своими — Мирцелла и Томмен.

Фото: instagram.com/foxtel

Фото: instagram.com/foxtel

Фото: instagram.com/foxtel

Фото: instagram.com/foxtel

Фото: instagram.com/foxtel

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из сериала.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера, на которой присутствовали авторы проекта и актеры, снявшиеся в ленте.

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