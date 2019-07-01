"Многовато секса": Полякова бросила пикантный вызов Насте Каменских

Украинская певица Оля Полякова, которая стала судьей в новом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на телеканале СТБ, бросила вызов своей коллеге по шоу, артистке Насте Каменских (NK).

Так, на личной странице в Instagram Полякова разместила их с Настей фото и спросила у пользователей: кто из них сексуальнее (принимайте участие в опросе в конце новости).

"Ну предлагаю конкурс, кто краше?" – задала вопрос Полякова.

Мнения пользователей разделились – несмотря на то, что вопрос Оля задала на своей странице, многие отметили, что им больше нравится внешность Каменских. Однако и у Поляковой поддержка также весьма существенная – по мнению фолловеров в Насте "многовато секса".

Нашлись и те, кто озвучил свои варианты, указав, что есть певицы, которые более симпатичны, нежели Настя и Оля. В частности, некоторые отметили, что им больше по вкусу Тина Кароль. Другие же написали, что красивее всех артистов – секс-символ украинской эстрады Олег Винник.

Большинство же указало, что Олю и Настю нельзя сравнивать, так как они совершенно разные, и при этом – обе прекрасны.

OBOZREVATEL также предлагает принять участие в опросе:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую 1+1 Наталью Мосейчук.

Ее решение бурно обсуждалось на украинских телеканалах. После она записала гневное обращение к женоненавистникам, объявив им войну.

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