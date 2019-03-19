Многомиллионный долг Началовой: кому должна певица и кому теперь расплачиваться

Дочь российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта после продолжительной борьбы за жизнь, может унаследовать долг матери в 20 млн рублей.

Как рассказал в программе "Прямой эфир" правозащитник Максим Суров, эту сумму при жизни артистка задолжала бывшему супругу, хоккеисту Александру Фролову. В свое время спортсмен якобы выкупил у артистки часть квартиры.

Фото: fontanka.ru

Как отметил Суров, речь идет о судебном процессе по поводу прав на половину 167-метровой квартиры артистки в "Кутузовской ривьере". Фролов во время брака с Началовой проживал в "Кутузовской ривьере", причем, по собственному заявлению, выплатил певице 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва спортсмен предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их. В результате Фролов подал заявление в суд.

По словам Сурова, после смерти певицы жилплощадь достанется ее дочери, как только она достигнет совершеннолетия. Однако вместе с апартаментами она унаследует долг матери, если Фролов докажет свою правоту.

Дочь Юлии Началовой родилась в 2006 году в браке с бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным. После известий о смерти матери, девочка будет проживать с отцом. Как пишет источник, вероятно, что и финансовые обязательства лягут на плечи бывшего капитана сборной России по футболу.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как писал ранее OBOZREVATEL, звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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