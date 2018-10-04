"Много ест и не толстеет": Дантес рассказал, что его бесит в Дорофеевой

Украинский певец, телеведущий Владимир Дантес рассказал, что его больше всего бесит в его супруге, участнице группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.

Этим Дантес поделился в своем видеоблоге под названием "Муж Нади Дорофеевой" на Youtube-канале.

По словам певца, отдельно удовольствие - это готовить для Нади.

"Это особенный едок", - добавил он.

"Есть вещи, за которые я очень злюсь на Надю. Она много ест. Много ест и не толстеет. Да, меня как заслуженного жирдяя Украины в прошлом это очень бесит. Но больше всего меня раздражает, что сколько еды ей не положи в тарелку, она никогда не доест до конца", - рассказал Дантес.

Кроме того, артист отметил, что Дорофеева предпочитает обычную еду экзотической. Например, любит куриную грудку с рисом, а еще печеночный торт.

"Она даже хотела, чтобы слой нашего свадебного торта был печеночным", - пошутил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Дантес рассказал об интимных подробностях семейной жизни с его супругой Надей Дорофеевой.