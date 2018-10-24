''Многие не понимают'': Яма высказался о громком скандале на ''Танцях з зірками''

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма прокомментировал скандал, который несколько недель назад произошел на шоу между ним и участницей Лесей Никитюк.
После выступления в третьем эфире, который прошел 9 сентября, Никитюк повздорила с Владом Ямой. В ответ на критику члена жюри Леся ответила грубой просьбой "закрыть рот". Свое мнение о случившемся Яма озвучил в шоу "Слава+" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Так, судья подчеркнул, что не считает свои высказывания обидными, тем более что просто хотел помочь конкурсантке избавиться от заметных ошибок в исполнении танцев.
"Я никого не обижал. Я так думаю, что многие не понимают значение фразы "закрывать ноги", которую я сказал конкурсантке Лесе Никитюк. В этом нет ничего обидного и, не дай бог, пошлого. Пошло — это когда не делать этого. Я всегда стараюсь помочь, прежде всего", — рассказал Влад.
Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента между Лесей Никитюк и Владом Ямой на "Танцях з зірками" случился еще один конфликт. На этот раз Яма раскритиковал Лесю за неуклюжие движения при танцевальных поддержках, сказав, что она "словно лезла через забор за абрикосами".
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