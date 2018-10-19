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''Мне все равно'': знаменитый друг Зеленского снова высказался об украинском языке

154.2тЧитать материал на украинском

Украинский комик, участник "Квартала 95" Евгений Кошевой, который является также близким другом шоумена Владимира Зеленского, высказался об украинском языке.

Евгений отметил, что ему все равно, на каком языке с ним разговаривает человек, главное - чтобы тот был адекватным и делал добрые дела, пишет Сегодня.

При этом Кошевой уточнил, что лично он может разговаривать как на русском, так и на украинском.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

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"Я можу розмовляти українською мовою, а также могу разговаривать на русском. Для меня нет разницы, кто как разговаривает. Если человек делает добро для страны, то мне все равно — пусть хоть на суахили говорит", - подчеркнул актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комик, участник "Квартала 95" Евгений Кошевой гневно высказался по поводу российских артистов, заявив, что у них в голове "немного на*рано", поэтому актеры студии с ними не общаются.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Персона
Евгений Кошевой
Объект
95 Квартал
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Вва Вадим
Вва Вадим
Жыду всегда всеравно лишбы беня его хозяин деньги платил
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1
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Справа не в тому, якою мовою розмовляє хтось, а в тому, якою мовою розмовляєш ти.
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3
1
Мармеладов Игнат
Мармеладов Игнат
А хто такий Женя щоби заяви такі робити?
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0
1
Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Мармеладов Игнат, Звичайне - лайно !
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0
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