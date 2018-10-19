''Мне все равно'': знаменитый друг Зеленского снова высказался об украинском языке

Украинский комик, участник "Квартала 95" Евгений Кошевой, который является также близким другом шоумена Владимира Зеленского, высказался об украинском языке.

Евгений отметил, что ему все равно, на каком языке с ним разговаривает человек, главное - чтобы тот был адекватным и делал добрые дела, пишет Сегодня.

При этом Кошевой уточнил, что лично он может разговаривать как на русском, так и на украинском.

Евгений Кошевой Liza.ua

"Я можу розмовляти українською мовою, а также могу разговаривать на русском. Для меня нет разницы, кто как разговаривает. Если человек делает добро для страны, то мне все равно — пусть хоть на суахили говорит", - подчеркнул актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комик, участник "Квартала 95" Евгений Кошевой гневно высказался по поводу российских артистов, заявив, что у них в голове "немного на*рано", поэтому актеры студии с ними не общаются.