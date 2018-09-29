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СпортLady

''Мне стыдно!'' Винник сделал неожиданное заявление о Майдане

2.6тЧитать материал на украинском

Известный украинский певец Олег Винник рассказал, что считает последние политические события в Украине искусственными. В этом контексте он намекнул и на Майдан. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Заявления прозвучали в интервью журналисту Матвею Ганапольскому на телеканале "Прямий". "У нас, кроме войны, хватало проблем, а теперь еще война на голову. Мне кажется, что все, что произошло последнее время в Украине - лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы... Мне стыдно за все, что происходит сейчас", - подчеркнул Винник.

По его словам, украинцам предстоит долгий путь к успеху, сейчас же политики отбили у людей веру в них.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник сделал заявление, что не ступит ногой на территорию России с концертами, пока идет война. По его убеждению, на востоке Украины убивают друг друга "два очень близких народа, братья", что является большим горем.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Тема
Евромайдан
Персона
Олег Винник
Место
Украина
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Комментарии
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
А почему свидомые пишут майдан с большой буквы?
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0
1
Перець Пан
Перець Пан
Поц 🖕
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1
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