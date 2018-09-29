''Мне стыдно!'' Винник сделал неожиданное заявление о Майдане

Известный украинский певец Олег Винник рассказал, что считает последние политические события в Украине искусственными. В этом контексте он намекнул и на Майдан. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Заявления прозвучали в интервью журналисту Матвею Ганапольскому на телеканале "Прямий". "У нас, кроме войны, хватало проблем, а теперь еще война на голову. Мне кажется, что все, что произошло последнее время в Украине - лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы... Мне стыдно за все, что происходит сейчас", - подчеркнул Винник.

По его словам, украинцам предстоит долгий путь к успеху, сейчас же политики отбили у людей веру в них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Винник сделал заявление, что не ступит ногой на территорию России с концертами, пока идет война. По его убеждению, на востоке Украины убивают друг друга "два очень близких народа, братья", что является большим горем.