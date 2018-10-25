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''Мне очень жаль'': хитмейкеру Тимберлейку запретили петь

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Американский поп-исполнитель и актер Джастин Тимберлейк был вынужден отменить сольный концерт в стенах знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" (Нью-Йорк) по настоянию врачей. Артисту запретили некоторое время петь, чтобы сберечь голос.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, пообещав фанам организовать концерт в ближайшее время.

"Ребята, мне очень жаль, должен объявить, что сегодняшний концерт в МСГ отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены", - указал в сообщении Тимберлейк.

При этом певец добавил, что на концерт владельцы билетов все-таки попадут, но позже, в день рождения певца - 31 января.

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Пост Тимберлейка, за которым в соцсети следят более 50 млн подписчиков, собрал свыше 400 тыс. лайков и 12 с лишним тысяч комментариев огорченных фанатов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, папарацци подловили Джастина Тимберлейка на прогулке с сыном.

Персона
Джастин Тимберлейк
Место
США
Объекты
музыкашоу-бизнес
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