''Мне очень жаль'': хитмейкеру Тимберлейку запретили петь

Американский поп-исполнитель и актер Джастин Тимберлейк был вынужден отменить сольный концерт в стенах знаменитой арены "Мэдисон Сквер Гарден" (Нью-Йорк) по настоянию врачей. Артисту запретили некоторое время петь, чтобы сберечь голос.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, пообещав фанам организовать концерт в ближайшее время.

"Ребята, мне очень жаль, должен объявить, что сегодняшний концерт в МСГ отменяется по требованию врача. Мои голосовые связки серьезно повреждены", - указал в сообщении Тимберлейк.

При этом певец добавил, что на концерт владельцы билетов все-таки попадут, но позже, в день рождения певца - 31 января.

Пост Тимберлейка, за которым в соцсети следят более 50 млн подписчиков, собрал свыше 400 тыс. лайков и 12 с лишним тысяч комментариев огорченных фанатов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, папарацци подловили Джастина Тимберлейка на прогулке с сыном.