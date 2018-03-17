Мне ни за что не стыдно - MELOVIN о борьбе со звездной болезнью, личной жизни и "Евровидении"

"Евровидение-2018" - одно из самых ожидаемых событий года в современном мире музыки. За победу в главном песенном конкурсе Европы будут бороться участники из 43 стран. Нашу страну будет представлять молодой исполнитель Melovin (Константин Бочаров) с песней "Under the ladder", который также участвовал в прошлогоднем отборе на "Евровидение". О том, как он сумел достичь своей цели, а также о трудностях на своем творческом пути Melovin рассказал в интервью "Обозревателю".

Melovin, на сегодняшний день ты - один из самых обсуждаемых украинских исполнителей. ​​​​Концерты, толпы фанаток и бесспорный успех на Национальном отборе на "Евровидение". Твой творческий путь - тема, которая интересует многих. Хотелось бы начать разговор с истоков твоей карьеры – проекта "Х-фактор". Ты, бесспорно, стал звездой проекта и главным его открытием. Скажи, когда на тебя обрушилась просто невероятная слава, как ты на нее отреагировал и изменила ли тебя популярность, как человека?

- Безусловно изменила. Я отреагировал на популярность "звездной болезнью". Это было очень сложное время. Я смог справиться благодаря своей команде, и мне не стыдно в этом признаться. Мне вообще ни за что не стыдно. У каждого музыканта должен быть такой период, когда кажется, что весь мир должен крутиться вокруг тебя. Бывало и такое: лежишь себе на диване, а потом говоришь "Ребят, отменяйте запись в студии, я не буду никуда ехать!" Сейчас звездной болезни, конечно, нет. Иначе я бы уже не работал.

Твоя звездная болезнь в самом начале карьеры: как она повлияла на дальнейшее творчество?

- Слава Богу, меня вытянули из нее, иначе ничего бы не вышло. После проекта был спад всего происходящего, потому что кто-то не хотел работать. И очень хорошо, что я тогда не начал слушать разных "советчиков", которых было довольно много. Мне указывали что петь, что писать, что "зайдет", что будут "хавать люди". Это ужасные слова, которые я сейчас абсолютно не воспринимаю. Тогда я терял самого себя. Еще до "Х-Фактора" я понимал, какой должна быть моя музыка, и то, что происходит сейчас – это фактически мои желания, которые были до проекта.

Я, признаюсь честно, следила за тобой во время "Х-Фактора" и помню, что тогда ты выступал под сценическим псевдонимом Ник Меловин (Nick Melovin). Был момент, когда один из судей, а именно Андрей Хлывнюк, сказал, что это "звучит слишком дешево". Более того, прозвучало даже неприятное слово "ларек". Было ли тебе обидно слышать такое и почему ты не передумал использовать это сценическое имя? Ведь в тот период, наверняка, мнение знаменитого музыканта могло кардинально повлиять на тебя, как на начинающего исполнителя.

- Тогда я, возможно, и обиделся. Но при этом сам хорошо понимал, что именно Melovin станет популярным и очень сильно верил в успех. Зато как красиво все сейчас закрутилось: это сейчас дорогой бренд, который, к примеру, заказать на корпоратив сможет далеко не каждый.

Скажи, а что было труднее: тогда выступать в прямых эфирах популярного телепроекта, или бороться за право представлять целую страну. Ну и, собственно, в Лиссабоне тебе придется выступать перед многомиллионной аудиторией. Ты боишься этого?

- У меня пропал какой-то страх к сцене, но, как любой музыкант, я переживаю перед всеми выступлениями. Если музыкант не переживает - значит он не музыкант, а бездушная машина, которая не испытывает от работы никаких эмоций. У меня такого не бывает. Я всегда пропускаю все через себя.

Я слышала, что ты был социофобом. Ты справился с этим и что тебе помогло?

- Да, боялся людей, но это почти прошло - перекрасился в черный цвет и мне стало легче. Я захотел, чтобы люди видели не только линзу в глазу и разноцветные волосы, но еще и "копали" во мне нечто большее. Проще говоря, разрешил людям "доставать" из меня то, что нужно каждому и вдохновляться чем-то изнутри.

А что больше всего тебя смущает в людях?

- Двуличие и лицемерие. Это то, чего я до сих пор не приемлю, лицемерие вообще вызывает у меня отвращение и антипатию. Я пытаюсь ограждать себя от этого. Именно лицемерие - это то, что приводит к войнам, как я считаю.

Ты говорил, что у тебя сложный характер и это, конечно, влияет и на личную жизнь, и на карьеру. В чем именно проявляется сложность?

- Наверное, в непредсказуемости. Я иногда сам не знаю, что могу сделать в следующую минуту. Могу кинуть телефон, могу со злости вылить кофе, но, в принципе, довести меня до точки кипения очень сложно. Да и способен на это далеко не каждый. Я стараюсь таких людей не подпускать к себе.

У тебя уже образовалась целая армия фанаток. Были ли странные предложения с их стороны. К примеру, интим предлагали?

- Да, было. Особенно часто в сообщениях в социальных сетях. В основном я стараюсь не запоминать такие вещи, а подобные сообщения сразу отклоняю, даже не читая до конца. У этих людей нездоровый юношеский максимализм, но нужно себя все же немного "приспускать" на землю.

Итак, вопрос, который интересует всех: Melovin холостяк?

- Да, холостяк. Но у меня есть кот, это считается? (смеется).

А когда у тебя появится вторая половинка, планируешь ли ты представлять ее публике?

- Нет, конечно. Я никогда не рассказываю о своей личной жизни и не демонстрирую своих родителей и друзей. Такое сокровенное должно всегда оставаться за семью замками, так как ты пытаешься постоянно уберечь и защитить близких от лишних взглядов и осуждений. Я весь удар беру на себя.

Что ты считаешь главным минусом своей популярности (если таковы есть)?

- Особых недостатков нет. Разве что отсутствие сна и банальной возможности пойти и вовремя поесть. Но мне нравится такой ритм, ведь это издержки профессии.

За период твоей творческой деятельности были ли у тебя курьезные ситуации, которые ты помнишь до сих пор (или хотел бы забыть)?

- Когда-то во время выступления я сломал себе зуб о микрофон. Также когда-то после концерта в Кропивницком меня с помещения выводила полиция. Но тогда меня не хотели из города выпускать, толпа в 400 человек заблокировала гримерку, выходы и пришлось обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Ну, вернемся все-таки к главной теме - "Евровидение". Андрей Данилко, который во время Национального отбора явно болел за тебя, поедет вместе с тобой в Португалию?

- Он действительно высказывал такое желание, но правда это, или нет – пока не знаю.

А в роли кого он может поехать на конкурс вместе с тобой? Наставника, приятеля или в другом амплуа?

- В роли Андрея Данилко, конечно. Я ценю общение с ним, он меня очень поддерживает, дает советы, но я не воспринимаю его как "наставника". Он тот человек, которого мне не хватало. Например, Андрей Михайлович может подойти и просто сказать: "Мэл, сейчас расслабься и забудь сейчас обо всем, тебе нужно просто петь". И это помогает.

Данилко также говорил, что готов оплатить тебе курсы английского языка. Он выполнил свое обещание?

- Пока нет, но я и не лезу ни к кому с подобными вопросами или предложениями. Если посчитает нужным это сделать – обязательно сделает.

Кто из твоих близких будет тебя поддерживать в Лиссабоне, не считая представителей команды? Возможно, родители?

- Нет, родители не поедут, это точно. Я сам этого не хочу. Им не нужно столько внимания со стороны публики, это будет очень тяжело. Думаю, что родные будут поддерживать меня на расстоянии.

После выступления на "Евровидении" ты планируешь как-то праздновать столь знаменательное событие?

- Конечно, я вообще люблю что-то праздновать. У меня каждый день праздник. Но в меру разумного, без особых гуляний. Для меня "отпраздновать" – это выпить хорошего вина, сходить в кино или просто прогуляться. На все это, конечно, нужно время, которого не хватает, но мы что-то интересное обязательно придумаем.