''Мне не стыдно!'' 60-летняя звезда показала полностью ''голый'' снимок

Американская певица Мадонна, которую во всем мире считают "королевой поп-музыки" показала раритетный снимок, на котором позирует полностью голой.

Так, на фото артистка изображена в 19-летнем возрасте. Мадонна также поделилась тревожной историей о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после публикации откровенных снимков. Фото размещено на официальной странице Мадонны в Instagram.

На снимке будущая звезда запечатлена совершенно без одежды – в то время певица часто работала с учениками школ живописи и фотографии, которые платили ей деньги за голое позирование.

После того как она приобрела известность, многие снимки были проданы журналу Playboy и другим мужским глянцам.

"Фотографы использовали меня. Патриархальное общество затем попыталось пристыдить меня за эти снимки. Я сказала: "Мне не стыдно!" Вскоре эта фраза появилась в заголовках всех новостей, затем это вылилось в коллаборацию Уорхола и Харинга. Я являюсь счастливым обладателем их четырех картин, которые мне вручили в качестве свадебного подарка", – поделилась Мадонна и добавила, что остановить искусство нельзя, пытаясь пристыдить его.

"Творчество всегда побеждает!" – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская певица Мадонна снялась в пикантном образе для обложки известного глянца Vogue, выбрав для съемки одежду от украинского дизайнера.