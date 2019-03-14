"Мне не нравится": обиженный Топалов высказался против карьеры Тодоренко

Российский певец Влад Топалов высказался против успехов его супруги, украинской певицы и телеведущей Регины Тодоренко, отметив, что ему не нравится то, чем она занимается.

Так, артист несерьезно заявил: "чем бы дитя не тешилось", намекнув на то, что работа Тодоренко не несет в себе особого смысла. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Кроме этого, Влад напрямую заявил, что ему не нравится, что его супруга тратит на свой проект "Пятница с Региной" больше времени, сил и нервов, чем на семью.

"Чем бы это дитя не тешилось, лишь бы улыбалось и сына кормила! Новый сезон ее шоу как вам? По моей физиономии там сразу видно, как мне всё это нравится. Я знаю, сколько сил, здоровья и нервов ты тратишь. Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет", – высказался Топалов.

Также супруг Регины добавил, что готов мириться с тем, что его супруга постоянно работает, так как это приносит ей огромное счастье и удовольствие.

"Ты получаешь от этого удовольствие. Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас с сыном вовремя!" – шутя подытожил Влад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Топаловпожаловался, что Тодоренко уехала от него на две недели и забрала сына с собой, а ему от этого очень плохо.

Позже Влад гневно высказался об успехах его супруги, телеведущей Регины Тодоренко, и друга, коллеги по группе SMASH!! Сергея Лазарева, назвав близких людей "сволочами". Оказалось, что таким образом Топалов просто решил поддержать их.

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